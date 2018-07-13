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12:30, 13 июля 2018

Заболеваемость ВИЧ в Москве за прошлый год возросла более чем на 20%

Такую статистику приводит Минздрав.

Если в 2016 году московские врачи выявили около 2,5 тысяч случаев инфицирования ВИЧ, то в прошлом – уже чуть менее 3 тысяч, пишет РБК со ссылкой на ежегодный статистический сборник Минздрава. Общая статистика зараженных неизлечимым вирусом при этом отсутствует. Ее в департаменте здравоохранения Москвы предоставить пока что отказались, отмечает РБК. В то же время столица не является лидером по числу новых случаев заболеваемости.

В процентном соотношении наибольший рост показали Чукотка и Республика Тыва – более, чем в два раза. Правда, там количество новых случаев заражения ВИЧ исчисляется несколькими десятками. А вот в Иркутской и Новосибирской областях в прошлом году их число достигло более 4 тысяч человек. Рост составил от 500 до 700 новых случаев. В Свердловской области, которая считается одним из самых проблемных регионов, заболеваемость в прошлом году немного упала, но все равно превышает 6 тысяч случаев.

По данным Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в России в конце прошлого года с ВИЧ проживало почти 950 тысяч человек.

Комментарии

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rico777 13 июля 2018 | 12:37

Хохлушки проститутки и везут ВИЧ в Россию!

tvitov66 13 июля 2018 | 12:40

rico777: А об этом заранее ЗНАЛИ иносранные болельщики? Теперь ТОЧНО узнают ...

vit0nix 13 июля 2018 | 13:31

tvitov66: щас бы африканцам бояться вич в России

tvitov66 13 июля 2018 | 13:32

vit0nix: не переживайте, в этом не легком деле наша сверхдержава обогнала многие страны африканского континента

mordvinyka_zabiyka 13 июля 2018 | 13:22

rico777: врёшь, у зырян ВИЧ это генетическое отклонение))даже не болезнь))
Симбиоз с употреблением бояры))

andre_klimov 13 июля 2018 | 12:39

Информацию держали до конца Мундиаля, но - не удержались :)

tvitov66 13 июля 2018 | 12:50

andre_klimov: может немного заработают наши частные медицинские клиники на анализах?

yralez 13 июля 2018 | 12:39

После понтиаля каждая вторая.

tks 13 июля 2018 | 13:02

yralez: мандаля ;)))

Страна застыла в ожидании "детей мандиаля" ;')))

Недавно на Фрунзенский этих дур видел ;)))

fessgray 13 июля 2018 | 12:40

спасибо путину за это! он же у нас за все в ответе ... последствия ручного управления страной. Всем управляешь сам, вот за все и отвечать будешь.

rico777 13 июля 2018 | 12:43

fessgray: Точно! Путин в ответе за то, с кем ты трахаешься! Молодец!)

ze_danil 13 июля 2018 | 12:47

rico777: ватная дурилка, Вощдь в ответе за то, что в России эта проблема скрывается и никаких публичных кампаний по борьбе с не ведется

tvitov66 13 июля 2018 | 12:52

ze_danil: Горбачёв и Ельцин за всё в ответе, а нацЛидер НЕТ! Ибо БОХ

rico777 13 июля 2018 | 12:54

ze_danil: Так скрывают эту проблему, что даже на Эхе об этом свободно пишут!
Залезь в инет и посмотри сколько публичных программ в России на эту тему существует, а потом пиши здесь...

ze_danil 13 июля 2018 | 13:08

rico777: даже на Эхе об этом свободно пишут!
_______________________

на Эхе пишут, но надо говорить об этом в прайм-тайм на центральных каналах

а говорить об этом нельзя ибо такое разгибает скрепы

idontbelieve 13 июля 2018 | 13:04

rico777: твой вошдь в ответе за то ,что денег тупо не выделяет на лечение больных ВИЧ-инф.,это очень дорогое лечение и ее можно подхватить в любой больнице при любой манипуляции,у дантиста,при отборе крови на анализы и т.д.

tag188 13 июля 2018 | 12:40

По данным Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в России в конце прошлого года с ВИЧ проживало почти 950 тысяч человек.
=================
Почти миллион. И это только по официальной статистике.
Одно из реальных геополитических достижений последних лет. Здесь Россия точно, одна из первых.

andre_klimov 13 июля 2018 | 13:33

tag188:
На конец 2000 года инфицированных было около 90 тысяч. Ну хоть в чем-то стабильный рост! При таких темпах 14 тысячи инфицированных, аннексированных вместе с Крымом, уже не выглядят так пугающе.

andre_klimov 13 июля 2018 | 13:35

andre_klimov:
Простите, ошибся. "СПИД-наш" принес России официально еще 23,489 инфицированных по данным федерального центра.

yurhip 13 июля 2018 | 12:47

Вот только не п...те, тролли. Еще в эпоху недоразвитого социализма, когда у нас статистика заболеваемости была чуть ли не лучшей в мире, Покровский предупреждал, что при таком отношении к профилактике мы скоро выйдем на первое место. Наша власть - дебилы, Всегда так было и боюсь, что не скоро закончится.

hiryrg 13 июля 2018 | 12:49

Федеральный центр не работает. Профилактика борьбы с ВИЧ тоже. Жалкие плакатики в поликлиниках - вот и всё.

vasya_von_smetankin 13 июля 2018 | 12:54

Духовность берёт новые рекорды.

tks 13 июля 2018 | 12:58

При полном торжестве Скреп и тотальном разгуле победобесия и бесогонии - эта статистика не удивительная, а закономерная.

(комментарий скрыт)

lager23 13 июля 2018 | 13:00

На 19-ом году "стабильности" путинизм привёл к издыханию по всем фронтам, медленно но верно мы идём к всеобъемлющему коллапсу..
Спасибо Путену за это!
Он сделал то, что не в силах был сделать коварнейший враг—полностью сокрушить остаток совка...

kochar 13 июля 2018 | 13:11

То есть пидоров и шлюшек стало на 20 % больше.
Так держать !

zolingen 13 июля 2018 | 13:22

Многообещающие итоги правления

zibex 13 июля 2018 | 13:23

Россию надо срочно изолировать чтобы эта зараза не расползалась по миру!
Представляю сколько иностранцев заразили русские давалки!

andre_klimov 13 июля 2018 | 13:41

zibex:
Но они же знали куда едут? Они приняли этот риск - и это их выбор. Почему за их выбор надо наказывать "самых красивых порноболельщиц"?

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