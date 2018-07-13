Заболеваемость ВИЧ в Москве за прошлый год возросла более чем на 20%

Такую статистику приводит Минздрав.

Если в 2016 году московские врачи выявили около 2,5 тысяч случаев инфицирования ВИЧ, то в прошлом – уже чуть менее 3 тысяч, пишет РБК со ссылкой на ежегодный статистический сборник Минздрава. Общая статистика зараженных неизлечимым вирусом при этом отсутствует. Ее в департаменте здравоохранения Москвы предоставить пока что отказались, отмечает РБК. В то же время столица не является лидером по числу новых случаев заболеваемости.

В процентном соотношении наибольший рост показали Чукотка и Республика Тыва – более, чем в два раза. Правда, там количество новых случаев заражения ВИЧ исчисляется несколькими десятками. А вот в Иркутской и Новосибирской областях в прошлом году их число достигло более 4 тысяч человек. Рост составил от 500 до 700 новых случаев. В Свердловской области, которая считается одним из самых проблемных регионов, заболеваемость в прошлом году немного упала, но все равно превышает 6 тысяч случаев.

По данным Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в России в конце прошлого года с ВИЧ проживало почти 950 тысяч человек.