Заболеваемость ВИЧ в Москве за прошлый год возросла более чем на 20%
Такую статистику приводит Минздрав.
Если в 2016 году московские врачи выявили около 2,5 тысяч случаев инфицирования ВИЧ, то в прошлом – уже чуть менее 3 тысяч, пишет РБК со ссылкой на ежегодный статистический сборник Минздрава. Общая статистика зараженных неизлечимым вирусом при этом отсутствует. Ее в департаменте здравоохранения Москвы предоставить пока что отказались, отмечает РБК. В то же время столица не является лидером по числу новых случаев заболеваемости.
В процентном соотношении наибольший рост показали Чукотка и Республика Тыва – более, чем в два раза. Правда, там количество новых случаев заражения ВИЧ исчисляется несколькими десятками. А вот в Иркутской и Новосибирской областях в прошлом году их число достигло более 4 тысяч человек. Рост составил от 500 до 700 новых случаев. В Свердловской области, которая считается одним из самых проблемных регионов, заболеваемость в прошлом году немного упала, но все равно превышает 6 тысяч случаев.
По данным Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в России в конце прошлого года с ВИЧ проживало почти 950 тысяч человек.
Комментарии28
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rico777 13 июля 2018 | 12:37
Хохлушки проститутки и везут ВИЧ в Россию!
tvitov66 13 июля 2018 | 12:40
rico777: А об этом заранее ЗНАЛИ иносранные болельщики? Теперь ТОЧНО узнают ...
vit0nix 13 июля 2018 | 13:31
tvitov66: щас бы африканцам бояться вич в России
tvitov66 13 июля 2018 | 13:32
vit0nix: не переживайте, в этом не легком деле наша сверхдержава обогнала многие страны африканского континента
mordvinyka_zabiyka 13 июля 2018 | 13:22
rico777: врёшь, у зырян ВИЧ это генетическое отклонение))даже не болезнь))
Симбиоз с употреблением бояры))
andre_klimov 13 июля 2018 | 12:39
Информацию держали до конца Мундиаля, но - не удержались :)
tvitov66 13 июля 2018 | 12:50
andre_klimov: может немного заработают наши частные медицинские клиники на анализах?
yralez 13 июля 2018 | 12:39
После понтиаля каждая вторая.
tks 13 июля 2018 | 13:02
yralez: мандаля ;)))
Страна застыла в ожидании "детей мандиаля" ;')))
Недавно на Фрунзенский этих дур видел ;)))
fessgray 13 июля 2018 | 12:40
спасибо путину за это! он же у нас за все в ответе ... последствия ручного управления страной. Всем управляешь сам, вот за все и отвечать будешь.
rico777 13 июля 2018 | 12:43
fessgray: Точно! Путин в ответе за то, с кем ты трахаешься! Молодец!)
ze_danil 13 июля 2018 | 12:47
rico777: ватная дурилка, Вощдь в ответе за то, что в России эта проблема скрывается и никаких публичных кампаний по борьбе с не ведется
tvitov66 13 июля 2018 | 12:52
ze_danil: Горбачёв и Ельцин за всё в ответе, а нацЛидер НЕТ! Ибо БОХ
rico777 13 июля 2018 | 12:54
ze_danil: Так скрывают эту проблему, что даже на Эхе об этом свободно пишут!
Залезь в инет и посмотри сколько публичных программ в России на эту тему существует, а потом пиши здесь...
ze_danil 13 июля 2018 | 13:08
rico777: даже на Эхе об этом свободно пишут!
_______________________
на Эхе пишут, но надо говорить об этом в прайм-тайм на центральных каналах
а говорить об этом нельзя ибо такое разгибает скрепы
idontbelieve 13 июля 2018 | 13:04
rico777: твой вошдь в ответе за то ,что денег тупо не выделяет на лечение больных ВИЧ-инф.,это очень дорогое лечение и ее можно подхватить в любой больнице при любой манипуляции,у дантиста,при отборе крови на анализы и т.д.
tag188 13 июля 2018 | 12:40
По данным Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в России в конце прошлого года с ВИЧ проживало почти 950 тысяч человек.
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Почти миллион. И это только по официальной статистике.
Одно из реальных геополитических достижений последних лет. Здесь Россия точно, одна из первых.
andre_klimov 13 июля 2018 | 13:33
tag188:
На конец 2000 года инфицированных было около 90 тысяч. Ну хоть в чем-то стабильный рост! При таких темпах 14 тысячи инфицированных, аннексированных вместе с Крымом, уже не выглядят так пугающе.
andre_klimov 13 июля 2018 | 13:35
andre_klimov:
Простите, ошибся. "СПИД-наш" принес России официально еще 23,489 инфицированных по данным федерального центра.
yurhip 13 июля 2018 | 12:47
Вот только не п...те, тролли. Еще в эпоху недоразвитого социализма, когда у нас статистика заболеваемости была чуть ли не лучшей в мире, Покровский предупреждал, что при таком отношении к профилактике мы скоро выйдем на первое место. Наша власть - дебилы, Всегда так было и боюсь, что не скоро закончится.
hiryrg 13 июля 2018 | 12:49
Федеральный центр не работает. Профилактика борьбы с ВИЧ тоже. Жалкие плакатики в поликлиниках - вот и всё.
vasya_von_smetankin 13 июля 2018 | 12:54
Духовность берёт новые рекорды.
tks 13 июля 2018 | 12:58
При полном торжестве Скреп и тотальном разгуле победобесия и бесогонии - эта статистика не удивительная, а закономерная.
lager23 13 июля 2018 | 13:00
На 19-ом году "стабильности" путинизм привёл к издыханию по всем фронтам, медленно но верно мы идём к всеобъемлющему коллапсу..
Спасибо Путену за это!
Он сделал то, что не в силах был сделать коварнейший враг—полностью сокрушить остаток совка...
kochar 13 июля 2018 | 13:11
То есть пидоров и шлюшек стало на 20 % больше.
Так держать !
zolingen 13 июля 2018 | 13:22
Многообещающие итоги правления
zibex 13 июля 2018 | 13:23
Россию надо срочно изолировать чтобы эта зараза не расползалась по миру!
Представляю сколько иностранцев заразили русские давалки!
andre_klimov 13 июля 2018 | 13:41
zibex:
Но они же знали куда едут? Они приняли этот риск - и это их выбор. Почему за их выбор надо наказывать "самых красивых порноболельщиц"?