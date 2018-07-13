Сегодня будут сыграны полуфиналы Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде. В одном из них сойдутся суперзвезды мирового тенниса Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

Давненько такого не было. В полуфинале Уимблдона нет Роджера Федеррера. Швейцарец, который даже в 36 лет остается королем травяных покрытий и держит с десяток рекордов главного лондонского теннисного турнира, внезапно уступил в четвертьфинале. Его обидчик – южноафриканец Кевин Андерсон. В матче с Федеррером он сделал умопомрачительный камбек, отыграв 0-2 по сетам и два матч-болла. И теперь в полуфинале Андресон сыграет с американцем Джоном Изнером.

В другом поединке сойдутся суперзвезды. Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Еще два года назад серб был универсальной машиной по производству побед. А потом было сенсационное поражение на Олимпиаде, после которого Джокович закис и начал войну с собственными психологическими проблемами. Фаворитом матча букмекеры считают Надаля, но у испанца тоже есть трудности. На траве он не так хорош, как на грунте. Уимблдон он выигрывал лишь дважды. В последний раз – 8 лет назад.

В финале женского Уимблдона сыграют американка Серена Уильямс и немка Анжелика Кербер.