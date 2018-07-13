Британские активисты, протестующие против визита в Лондон президента США, запустили гигантский шар «Малыш Трамп»
Британские активисты, протестующие против визита в Лондон президента США, запустили гигантский воздушный шар «Малыш Трамп». Ранее сообщалось, что представители движения «Стоп Трамп» согласовали акцию с мэром Лондона Садиком Ханом. Мэр заявил ВВС, что не намерен ограничивать свободу слова просто потому, что кто-то может обидеться.
По некоторым данным, сегодня в Лондоне пройдёт демонстрация в поддержку Трампа.
Комментарии2
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ematveev 13 июля 2018 | 12:06
Что значит "СОГЛАСОВАЛИ"?!?
Братья-либерасты, вы ж всю дорогу утверждали, что в цивилизованном мире ничего согласовывать не нужно?!?
Как так?
sadda 13 июля 2018 | 12:11
ematveev: Не нужно получать разрешения от чинуш. А согласовать нужно, чтобы власть была в курсе что будет в таком-то месте мероприятие. Вот так вот, господа путирасты.