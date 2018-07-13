Британские активисты, протестующие против визита в Лондон президента США, запустили гигантский шар «Малыш Трамп»

Британские активисты, протестующие против визита в Лондон президента США, запустили гигантский воздушный шар «Малыш Трамп». Ранее сообщалось, что представители движения «Стоп Трамп» согласовали акцию с мэром Лондона Садиком Ханом. Мэр заявил ВВС, что не намерен ограничивать свободу слова просто потому, что кто-то может обидеться.

По некоторым данным, сегодня в Лондоне пройдёт демонстрация в поддержку Трампа.