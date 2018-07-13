Депутат Мосгордумы Михаил Балакин не прошел муниципальный фильтр из-за трех недействительных подписей
Депутат Мосгордумы Михаил Балакин не прошел муниципальный фильтр из-за трех недействительных подписей. Это стало известно после проверки, которую инициировали сами подписанты, — сказал «Эху» председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.
На вопрос как именно подписанты узнали о нарушениях в порядке оформления подписей, Валентин Горбунов ответил, цитирую «пока без комментариев».
В чем именно состояли нарушения также неизвестно.
Комментарии3
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yralez 13 июля 2018 | 12:10
Себякину не отстегнул
apels 13 июля 2018 | 12:13
Одним больше, одним меньше. Не принципиально. Выборов нет и не предвидится. Будут передавать по наследству, пока народ не скинет крепостное право.
kunst54 13 июля 2018 | 12:14
Выполни три мои желания, - попросил Собянин золотую рыбку, - сделай так, чтобы во-первых, во-вторых и в-третьих было у Балакина по одной недействительной подписи.