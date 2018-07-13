Депутат Мосгордумы Михаил Балакин не прошел муниципальный фильтр из-за трех недействительных подписей. Это стало известно после проверки, которую инициировали сами подписанты, — сказал «Эху» председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

На вопрос как именно подписанты узнали о нарушениях в порядке оформления подписей, Валентин Горбунов ответил, цитирую «пока без комментариев».

В чем именно состояли нарушения также неизвестно.