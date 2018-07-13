Верховный суд Крыма приговорил украинца Евгения Панова к 8 годам колонии, сообщает РИА. Панов признан виновным по нескольким статьям Уголовного Кодекса, в том числе, в подготовке диверсий.

Для такого решения суда не было достаточных оснований. Сказала «Эху» адвокат подсудимого Ольга Динзе.

По этому делу уже осуждён гражданин Украины Андрей Захтей. Он заключил досудебное соглашение со следствием. В феврале Верховный суд Крыма приговорил Захтея к 6,5 годам колонии строго режима.