Верховный суд Крыма приговорил украинца Евгения Панова к 8 годам колонии
Верховный суд Крыма приговорил украинца Евгения Панова к 8 годам колонии, сообщает РИА. Панов признан виновным по нескольким статьям Уголовного Кодекса, в том числе, в подготовке диверсий.
Для такого решения суда не было достаточных оснований. Сказала «Эху» адвокат подсудимого Ольга Динзе.
По этому делу уже осуждён гражданин Украины Андрей Захтей. Он заключил досудебное соглашение со следствием. В феврале Верховный суд Крыма приговорил Захтея к 6,5 годам колонии строго режима.
Комментарии5
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platonnekafrin 13 июля 2018 | 12:08
Вот просто интересно, там судьи те же, что и при Украине были, или московские гастарбайтеры.
yralez 13 июля 2018 | 12:12
platonnekafrin: как то быстро шкуры скооперировались.....достаточно было бабла накинуть. и шкур не равнять с жителями.
vasya_von_smetankin 13 июля 2018 | 12:10
Одного оккупанта победили в 1945, другому тоже недолго осталось.
oo0oo 13 июля 2018 | 12:13
Вы полагаете, Порошенко проиграет выборы?
motooppic 13 июля 2018 | 12:14
по правильному, таких уродов как Панов, надо сразу в расход, а не 8 лет его кормить и сторожить.