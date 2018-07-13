Мать режиссёра Олега Сенцова, приговорённого к 20 годам колонии по обвинению в терроризме, обратилась к президенту РФ

Мать режиссёра Олега Сенцова, приговорённого к 20 годам колонии по обвинению в терроризме, обратилась к президенту России. Она просит помиловать сына. «Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел 4 года в тюрьме, его ждут дети, они никогда не будут счастливы без отца», — пишет Людмила Сенцова.

В колонии Олег Сенцов объявил голодовку с требованием освободить из российских тюрем украинских политзаключённых. Голодовка продолжается 61 день.

Сегодня Олегу Сенцову исполняется 42 года.