Мосгоризбирком: Балакину отказали в регистрации кандидатом в мэры из-за недостоверности нескольких подписей мундепов
Депутату Мосгордумы от «Союза горожан» Михаилу Балакину отказали в регистрации кандидатом в мэры Москвы из-за недостоверности нескольких подписей муниципальных депутатов, которые он представил. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель столичного избиркома Валентин Горбунов.
Он рассказал, что в Мосгоризбирком поступили заявления от трех муниципальных депутатов о недостоверности их подписей.
«Мы с ними связались и разобрались в ситуации. В итоге комиссия признала три подписи недостоверными в соответствии с п.18 ст.34. Таким образом, кандидату Балакину не хватило необходимого количества подписей, и комиссия отказала ему в регистрации», — отметил Горбунов.
Он подчеркнул, что речи об отзыве этих подписей не шло. «По закону отозвать их нельзя. Они просто признаны недействительными», — уточнил Горбунов.
При этом он не стал комментировать подробности разговора с написавшими заявления муниципальными депутатами.
Как сообщалось, Мосгоризбирком зарегистрировал четырех из 28 прошедших стадию выдвижения претендентов на пост столичного градоначальника кандидатами в мэры Москвы. Участвовать в предвыборной гонке смогут председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев от ЛДПР, бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от «Справедливой России» и самовыдвиженец, действующий мэр столицы Сергей Собянин.
Комментарии4
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semen2026 13 июля 2018 | 11:55
всё смешалось лилипуты и мундепы...!)))
oldmen56 13 июля 2018 | 11:57
С бодуна что ли подписывали?
platonnekafrin 13 июля 2018 | 12:02
Оказывается, вот еще как можно! Когда надо - расписался, когда уже не надо - отозвал. Наперсточники обзавидуются.
punyoshohlai 13 июля 2018 | 12:04
Мундепы не признали свои подписи?
Не бывает таких непорядочных мундепов, тем более в партии, созданной кремлем