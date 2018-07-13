Мосгоризбирком: Балакину отказали в регистрации кандидатом в мэры из-за недостоверности нескольких подписей мундепов

Депутату Мосгордумы от «Союза горожан» Михаилу Балакину отказали в регистрации кандидатом в мэры Москвы из-за недостоверности нескольких подписей муниципальных депутатов, которые он представил. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель столичного избиркома Валентин Горбунов.



Он рассказал, что в Мосгоризбирком поступили заявления от трех муниципальных депутатов о недостоверности их подписей.

«Мы с ними связались и разобрались в ситуации. В итоге комиссия признала три подписи недостоверными в соответствии с п.18 ст.34. Таким образом, кандидату Балакину не хватило необходимого количества подписей, и комиссия отказала ему в регистрации», — отметил Горбунов.

Он подчеркнул, что речи об отзыве этих подписей не шло. «По закону отозвать их нельзя. Они просто признаны недействительными», — уточнил Горбунов.

При этом он не стал комментировать подробности разговора с написавшими заявления муниципальными депутатами.

Как сообщалось, Мосгоризбирком зарегистрировал четырех из 28 прошедших стадию выдвижения претендентов на пост столичного градоначальника кандидатами в мэры Москвы. Участвовать в предвыборной гонке смогут председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев от ЛДПР, бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от «Справедливой России» и самовыдвиженец, действующий мэр столицы Сергей Собянин.