Станцию метро «Беломорская» планируется открыть для пассажиров до конца года
Станцию метро «Беломорская» планируется открыть для пассажиров до конца года, сообщил заместитель мэра по вопросам строительства Марат Хуснуллин. Станция возводится на участке Замоскворецкой линии между «Речным вокзалом» и «Ховрино».
«Беломорская» была включена в план строительства по просьбе местных жителей, сообщает «Интерфакс».
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko1 13 июля 2018 | 11:49
Хорошо, конечно. Но название станции в свете нынешнего поиска врагов, шпионов и террористов напоминает о строительстве Беломор-канала такими же нелепо и преступно обвиненными.