Станцию метро «Беломорская» планируется открыть для пассажиров до конца года, сообщил заместитель мэра по вопросам строительства Марат Хуснуллин. Станция возводится на участке Замоскворецкой линии между «Речным вокзалом» и «Ховрино».

«Беломорская» была включена в план строительства по просьбе местных жителей, сообщает «Интерфакс».