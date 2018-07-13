Советник верховного лидера Ирана: Иран находится в Сирии на законных основаниях и не собирается оттуда уходить
Иран находится в Сирии на законных основаниях и не собирается оттуда уходить, заявил советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти. По его словам, Иран согласовывает своё присутствие в Сирии с Москвой и Дамаском.
Велаяти подчеркнул, что Иран не хочет вести переговоры с США.
Комментарии5
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dataan 13 июля 2018 | 11:39
Иран не хочет вести переговоры с США
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А кто такой этот США? :)
yralez 13 июля 2018 | 11:46
Четко и ясно.....будем вести геноцид, потому что мы едины с Москвой.
banyi2 13 июля 2018 | 11:54
Чувствую, что у Трампа Путину предложить НЕЧЕГО ...
maik19_ 13 июля 2018 | 11:59
Израиль независимое государство, Сирия независимое государство, Иран независимое государство, Россия независимое государство, США независимое государство...Любое из этих государств имеет право дружить с кем захочет и приглашать к сотрудничеству !
apels 13 июля 2018 | 12:03
Ну вот Иран подгадил перспективы переговоров с Трампм, привязав Россию к своему присутствию. Мелочь а приятно. Хороши друзья :)