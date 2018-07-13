Советник верховного лидера Ирана: Иран находится в Сирии на законных основаниях и не собирается оттуда уходить

Иран находится в Сирии на законных основаниях и не собирается оттуда уходить, заявил советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти. По его словам, Иран согласовывает своё присутствие в Сирии с Москвой и Дамаском.

Велаяти подчеркнул, что Иран не хочет вести переговоры с США.