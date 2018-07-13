Россия поднялась с 12 на 11 место в рейтинге экономик по объёму ВВП за 2017 год, сообщает Всемирный банк.
Россия поднялась с 12 на 11 место в рейтинге экономик по объёму ВВП за 2017 год, сообщает Всемирный банк. ВВП России, которая обошла в рейтинге Южную Корею, в долларовом выражении увеличился до полутора триллионов долларов. На первом месте в списке США с 19 триллионами.
Россию в рейтинге опережают три партнёра по БРИКС – Китай, Индия и Бразилия, отмечает «КоммерсантЪ».
Комментарии6
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glotze7 13 июля 2018 | 11:40
Ну да, как же иначе - нефть выросла в цене. Снижающийся экспорт но быстро растущая цена. Поздравлям, чо.
danko1 13 июля 2018 | 11:45
glotze7: Написали бы Россия на каком месте Россия находится по уровню ВВП на душу населения.
Да и то, были бы искаженные данные, учитывая, что 90% богатства России присвоила небольшая кучка приближенного путинского ворья.
repmvbx_y 13 июля 2018 | 11:48
danko1: /Написали бы Россия на каком месте Россия /
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Зачем? На эту новость трудно нагадить?
sanisan 13 июля 2018 | 11:47
Темпы роста несырьевого экспорта РФ по итогам 2017 года достигли рекордного за последние десять лет уровня и составили 19%. Агропромышленный комплекс, машиностроение и химическая промышленность стали драйверами роста за последний год, при этом если анализировать региональный разрез, то 8% обеспечивает Казахстан, 8% - Китай, 7% - Белоруссия, 6% - США. Несмотря на то что 30% от несырьевого экспорта - это металлопродукция, 20% - обеспечила химическая промышленность, 18% – это продукция машиностроения, а 14 % - продовольствие.
mystar 13 июля 2018 | 11:47
Всемирный банк все врет. Все честные и неравнодушные люди знают что экономика России разорвана в клочья. Россияне жрут кору, пьют боярышник и ходят в телогрейках. Это тоже все знают. Каждый честный и думающий хомяк видел это все своими глазами.)))))
ura_123 13 июля 2018 | 12:03
mystar: Це хлопчик,расскажи что россияне производят и какой процент вносят в мировую экономику. Особенно учитывая что в Ю.Корее проживает народу в три раза меньше чем в скрепоносной рассеюшке)))