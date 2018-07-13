Россия поднялась с 12 на 11 место в рейтинге экономик по объёму ВВП за 2017 год, сообщает Всемирный банк. ВВП России, которая обошла в рейтинге Южную Корею, в долларовом выражении увеличился до полутора триллионов долларов. На первом месте в списке США с 19 триллионами.

Россию в рейтинге опережают три партнёра по БРИКС – Китай, Индия и Бразилия, отмечает «КоммерсантЪ».