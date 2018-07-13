Объём так называемых «свободных денег» у россиян в июне вырос на 23 процента и достиг почти 30 тысяч рублей, сообщает РИА со ссылкой на исследования холдинга «Ромир». Индекс свободных денег рассчитывается из разницы между доходами и тратами на необходимые товары и услуги. При этом эксперты подчёркивают, что речь не идёт о повышении уровня благосостояния.

Возможно, ситуация объясняется тем, что в этом году многие россияне отказались от поездок во время отпуска и на руках могло остаться больше денег, чем в прошлые годы.