Объём так называемых «свободных денег» у россиян в июне вырос на 23 процента и достиг почти 30 тысяч рублей
Объём так называемых «свободных денег» у россиян в июне вырос на 23 процента и достиг почти 30 тысяч рублей, сообщает РИА со ссылкой на исследования холдинга «Ромир». Индекс свободных денег рассчитывается из разницы между доходами и тратами на необходимые товары и услуги. При этом эксперты подчёркивают, что речь не идёт о повышении уровня благосостояния.
Возможно, ситуация объясняется тем, что в этом году многие россияне отказались от поездок во время отпуска и на руках могло остаться больше денег, чем в прошлые годы.
Комментарии8
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mikhail_spb_ 13 июля 2018 | 11:39
Купите на эти "свободные деньги" 500 долларов и спрячьте подальше.
Возможно, через год-другой они спасут вас.
i_c_e 13 июля 2018 | 11:40
Счетоводы. Если оставить в списке «необходимых товаров и услуг» хлеб и воду — вообще россияне в деньгах купаться будут. А включить туда стоматологию — непонятно на что живут.
m_doc 13 июля 2018 | 11:43
Возможно, ситуация объясняется тем,
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А, может, не тем, а этим.
И в чём ценность такой инфы?
Социологи, а не понапрасну ли вы жрёте свой хлеб?:)
serg4422 13 июля 2018 | 11:46
еще никогда Россия так хорошо не жила.поэтому и беснуется вся эта либерасня.
glotze7 13 июля 2018 | 12:03
serg4422: Ну, если Россия - это Путин, то да, неплохо устроился. А ты соси железный леденец, пока не отобрали.
noxepy_7_40_ 13 июля 2018 | 11:48
Вы хочите анализов? Их есть у меня. За рубль спляшем и нашим и вашим.
И тут же - Россияне меняют модель потребительского поведения со сберегательной на кредитную, заметили эксперты Института Гайдара и РАНХиГС. Расходы населения растут быстрее доходов, в долг у банков берут больше, чем кладут на депозиты
lager23 13 июля 2018 | 11:52
Свободные деньги, 30 тысяч....
Ха,ха,ха! Судя по всем признакам, свободные деньги у народа закончились пару лет назад, но если в расчётах учесть свободные деньги «эффективных менеджеров» и з/п что Путен не глядя бросает в тумбочку, то как и в случае со средней зарплатой картина меняется кардинально в лучшую сторону, не правда ли?
don_ballon 13 июля 2018 | 12:00
30000 рублей хватит на скромный памятник.