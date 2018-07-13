И.о. губернатора: Похищение владельца крупного агрохолдинга «Орловская нива» – это вызов для всей Орловской области
Похищение владельца крупного агрохолдинга «Орловская нива» Сергея Будагова – это вызов для всей Орловской области, заявил исполняющий обязанности губернатора Андрей Клычков.
Несколько дней назад неизвестные остановили автомобиль бизнесмена, пересадили его в другую машину и увезли в неизвестном направлении. Сегодня Будагов был освобождён в ходе спецоперации в Туле, людей, причастных к его похищению, задержали.
Комментарии6
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lion64__2 13 июля 2018 | 11:37
Видно, и здесь без режиссёров да художников не обошлось.
batment 13 июля 2018 | 11:38
lion64__2: ..или врачи, они тоже могут...
opiatnovyi63 13 июля 2018 | 12:09
batment: Вызов или прорыв? Не исключено, что в похищении участвовала сама воровская власть!
yralez 13 июля 2018 | 11:49
А тех, кто давит бульдозерами продовольствие и пичкает нас пальмовым маслом......задержали ?
Вот того же сынка патрушева ?
doxerom 13 июля 2018 | 11:54
Владелец чего то там... вызов всей области.. придурок и.о., это звоночек вам, ворам, а не всей области. Всей области плевать на вас, хоть все передохните.
gvs 13 июля 2018 | 11:57
Руководитель спецоперации оказался выше по званию главаря похитителей ))))