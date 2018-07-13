И.о. губернатора: Похищение владельца крупного агрохолдинга «Орловская нива» – это вызов для всей Орловской области

Похищение владельца крупного агрохолдинга «Орловская нива» Сергея Будагова – это вызов для всей Орловской области, заявил исполняющий обязанности губернатора Андрей Клычков.

Несколько дней назад неизвестные остановили автомобиль бизнесмена, пересадили его в другую машину и увезли в неизвестном направлении. Сегодня Будагов был освобождён в ходе спецоперации в Туле, людей, причастных к его похищению, задержали.