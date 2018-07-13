Суд 17 июля повторно рассмотрит ходатайство следствия об ограничении сроков ознакомления Серебренникова с материалами
Басманный суд Москвы во вторник 17 июля повторно рассмотрит ходатайство следствия об ограничении сроков ознакомления Кирилла Серебренникова с материалами уголовного дела, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юнона Царёва.
На следующий день суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Серебренникова до 22 августа.
Комментарии1
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banyi2 13 июля 2018 | 12:03
Всё равно голубой (в прямом смысле) воришка в колонию поедет )