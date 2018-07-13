Суд 17 июля повторно рассмотрит ходатайство следствия об ограничении сроков ознакомления Серебренникова с материалами

Басманный суд Москвы во вторник 17 июля повторно рассмотрит ходатайство следствия об ограничении сроков ознакомления Кирилла Серебренникова с материалами уголовного дела, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юнона Царёва.

На следующий день суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Серебренникова до 22 августа.