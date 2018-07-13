Людмила Сенцова попросила президента Путина проявить милосердие и помиловать её сына Олега Сенцова
Людмила Сенцова попросила президента Путина проявить милосердие и помиловать её сына Олега Сенцова. Он приговорён к 20 годам колонии по обвинению в терроризме. Сам режиссёр свою вину не признаёт. Он объявил голодовку в колонии, которая продолжается уже 61 день.
Адвокат Дмитрий Динзе говорил, что сам Сенцов не будет просить о помиловании.
Комментарии16
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sadda 13 июля 2018 | 11:31
Сенцов сидит по сфабрикованному делу. Проплаченный ублюдок заявил что Сенцов хотел взорвать памятник Ленину. И кому эти памятники обосрались?! Крысы путинские.
estamp 13 июля 2018 | 11:35
sadda: Проплаченный ублюдок заявил что Сенцов хотел взорвать памятник Ленину.
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Так чё, Сенцов не ГероямСлава, а жертва оговора?
estamp 13 июля 2018 | 11:37
И счего вы азяли, что ублюдок проплаченный? Может на почве личной неприязни, бабу у него Сенцов увел, например.
patrikk_1 13 июля 2018 | 11:41
Людмила Сенцова попросила президента Путина проявить милосердие и помиловать её сына Олега Сенцова...
Людмила Сенцова святая женщина, потому что её сын хотел убивать русских?
dataan 13 июля 2018 | 11:44
Он о маме не думал когда творил беззаконие, ну так вот теперь пусть он посмотрит как ее сынуля думает только о себе.
roman_i_olga 13 июля 2018 | 11:47
patrikk_1: захожу на эхо и вижу в прайме голодуха сенцова и свадьба дочери хакамады дебилки
vavylo 13 июля 2018 | 11:53
"Людмила Сенцова попросила президента Путина проявить милосердие и помиловать её сына Олега Сенцова."
- Зуб даю, ответ был: "Не положено!" ((
Йо!
blinorozhiy_chmo 13 июля 2018 | 11:38
Вот ведь, воспитала террориста, а теперь...
Урок всем родителям.
ematveev 13 июля 2018 | 11:48
sadda:
Вы что, совсем из новеньких?!? Нельзя на Эхе так писать! На Украине даже специальный закон года дри назад приняли по борьбе с памятниками, "О декоммунизации" называется, уже более тысячи памятников снесли. А вы: "кому они обосрались"! Вот так одной фразой одно из самых значимых достижений молодой демократии обгадить!
Согласовывайте подобные комментарии со старшими друзьями. Заметьте: тертых хомяки конкретики не пишут. Они абстрактно пишут, что все в России - плохо. И все.
hermannhesse456 13 июля 2018 | 12:03
sadda: xoxлoжoпым макакам типа тебя они мешают. Да так, что ссытесь по ночам, твари.
serg4422 13 июля 2018 | 11:43
пущай сидит,собака.
peresvet73 13 июля 2018 | 11:53
Пока СМИ будут мусолить какие-то отдельные конкретные фамилии, защищая только любимчиков, они не найдут массовой поддержки народа. А бороться против системы в целом, в интересах неопределённого круга лиц, эти СМИ боятся, как и вся оппозиция. Путин это видит и наслаждается их трусливостью, и народ это видит, и презирает за трусливость.
sniper777 13 июля 2018 | 11:55
За время голодания г-н Сунец увеличил свой бараний вес на 4 кг!
Даёшь всем пидар-террористам голодание по методу пидар-террориста Сунца))))))
vasya_von_smetankin 13 июля 2018 | 11:58
Да этот пещерный упырь из прошлого века "своих" за скотов держит, что ему до кого-то другого...
semen2026 13 июля 2018 | 11:58
а интер-вовочка: не могу он мне самому нужен, мне висилица корячится в гаге за боинг... так нужны заложники и чем больше тем лучше!)))
motooppic 13 июля 2018 | 12:02
Этот ублюдочный террорист Сенцов должен отсидеть, сколько положено, и потом ссаными тряпками его на *** из России. И тогда демократия восторжествует!