Людмила Сенцова попросила президента Путина проявить милосердие и помиловать её сына Олега Сенцова. Он приговорён к 20 годам колонии по обвинению в терроризме. Сам режиссёр свою вину не признаёт. Он объявил голодовку в колонии, которая продолжается уже 61 день.

Адвокат Дмитрий Динзе говорил, что сам Сенцов не будет просить о помиловании.