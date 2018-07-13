Z Архив новостей новости
5 16 6 1537
11:30, 13 июля 2018

Людмила Сенцова попросила президента Путина проявить милосердие и помиловать её сына Олега Сенцова

Людмила Сенцова попросила президента Путина проявить милосердие и помиловать её сына Олега Сенцова. Он приговорён к 20 годам колонии по обвинению в терроризме. Сам режиссёр свою вину не признаёт. Он объявил голодовку в колонии, которая продолжается уже 61 день.

Адвокат Дмитрий Динзе говорил, что сам Сенцов не будет просить о помиловании.

Комментарии

16

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

sadda 13 июля 2018 | 11:31

Сенцов сидит по сфабрикованному делу. Проплаченный ублюдок заявил что Сенцов хотел взорвать памятник Ленину. И кому эти памятники обосрались?! Крысы путинские.

estamp 13 июля 2018 | 11:35

sadda: Проплаченный ублюдок заявил что Сенцов хотел взорвать памятник Ленину. 
---
Так чё, Сенцов не ГероямСлава, а жертва оговора?

estamp 13 июля 2018 | 11:37

И счего вы азяли, что ублюдок проплаченный? Может на почве личной неприязни, бабу у него Сенцов увел, например.

patrikk_1 13 июля 2018 | 11:41

Людмила Сенцова попросила президента Путина проявить милосердие и помиловать её сына Олега Сенцова...

Людмила Сенцова святая женщина, потому что её сын хотел убивать русских?

dataan 13 июля 2018 | 11:44

Он о маме не думал когда творил беззаконие, ну так вот теперь пусть он посмотрит как ее сынуля думает только о себе.

roman_i_olga 13 июля 2018 | 11:47

patrikk_1: захожу на эхо и вижу в прайме голодуха сенцова и свадьба дочери хакамады дебилки

vavylo 13 июля 2018 | 11:53

"Людмила Сенцова попросила президента Путина проявить милосердие и помиловать её сына Олега Сенцова."

- Зуб даю, ответ был: "Не положено!" ((
Йо!

blinorozhiy_chmo 13 июля 2018 | 11:38

Вот ведь, воспитала террориста, а теперь...

Урок всем родителям.

ematveev 13 июля 2018 | 11:48

sadda:
Вы что, совсем из новеньких?!? Нельзя на Эхе так писать! На Украине даже специальный закон года дри назад приняли по борьбе с памятниками, "О декоммунизации" называется, уже более тысячи памятников снесли. А вы: "кому они обосрались"! Вот так одной фразой одно из самых значимых достижений молодой демократии обгадить!
Согласовывайте подобные комментарии со старшими друзьями. Заметьте: тертых хомяки конкретики не пишут. Они абстрактно пишут, что все в России - плохо. И все.

hermannhesse456 13 июля 2018 | 12:03

sadda: xoxлoжoпым макакам типа тебя они мешают. Да так, что ссытесь по ночам, твари.

serg4422 13 июля 2018 | 11:43

пущай сидит,собака.

peresvet73 13 июля 2018 | 11:53

Пока СМИ будут мусолить какие-то отдельные конкретные фамилии, защищая только любимчиков, они не найдут массовой поддержки народа. А бороться против системы в целом, в интересах неопределённого круга лиц, эти СМИ боятся, как и вся оппозиция. Путин это видит и наслаждается их трусливостью, и народ это видит, и презирает за трусливость.

sniper777 13 июля 2018 | 11:55

За время голодания г-н Сунец увеличил свой бараний вес на 4 кг!
Даёшь всем пидар-террористам голодание по методу пидар-террориста Сунца))))))

vasya_von_smetankin 13 июля 2018 | 11:58

Да этот пещерный упырь из прошлого века "своих" за скотов держит, что ему до кого-то другого...

semen2026 13 июля 2018 | 11:58

а интер-вовочка: не могу он мне самому нужен, мне висилица корячится в гаге за боинг... так нужны заложники и чем больше тем лучше!)))

motooppic 13 июля 2018 | 12:02

Этот ублюдочный террорист Сенцов должен отсидеть, сколько положено, и потом ссаными тряпками его на *** из России. И тогда демократия восторжествует!

Самое обсуждаемое

Блоги

Карина Орлова журналист

В отставку ушел самый коррумпированный чиновник США Министр защиты окружающей среды США Скотт Прюитт, ставленник Трампа, за последний год по факту бюджетных трат Прюитта на личные нужды было открыто больше десяти проверок…

5 123 6 14821 06.07
Kполитика, общество, власть, мнения, сша
Интервью Особое мнение

Константин Косачев гость: Константин Косачев глава Комитета Совета Федерации по международным делам

НАТО это военный блок. Он берется за те задачи, к которым не предназначен, не приспособлен, но собирается раз из раза делать ради того, чтобы продемонстрировать свой любимый натовский флаг…

5 102 6 6684 12.07
#слушать 38:55 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Kполитика, власть, видео, передачи
Блоги

+ Опубликовано второе видео с хорватским футболистом, который выкрикивает «Слава Украине!» Опубликовано второе видео с хорватским футболистом, который выкрикивает «Слава Украине!» В кадре также виден помощник главного тренера хорватской сборной и бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич…

5 793 6 62119 10.07
8читать ;смотреть
Kчм-2018, футбол, события
Блоги

+ Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» «Я сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках»...

5 521 6 44670 12.07
8читать ;смотреть
Kспорт, футбол, события
Блоги

«Прошу Вас проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова» Мать Олега Сенцова обратилась к Владимиру Путину с прошением о помиловании её сына…

5 99 6 8956 09:18
Kсенцов, суды, тюрьмы, путин, украина, рф, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Борис Джонсон подал в отставку. «Не вынесла душа поэта позора…» А что вы хотите? Столько врать миру про «руку Кремля», «агрессию против Великобритании на территории Великобритании», «Новичок», ЧМ-2018 и тд. становится уже опасно…

5 267 6 26139 09.07
Kвеликобритания, правительство, политика, скандалы, скрипаль, мнения
Блоги

Хорватские болельщики развернули баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» Болельщики сборной Хорватии развернули 50-метровый баннер в цветах хорватского флага с надписью «Спасибо, Россия» на Триумфальной площади в Москве…

5 108 6 10830 11.07
Kфутбол, общество, мнения
Блоги

Владимир Колокольцев: Органы внутренних дел всегда нуждаются в поддержке со стороны общественности И вот эти партнерские отношения — их можно выстраивать не только в рамках оказания помощи людям, которые пропали, пропали без вести, но и строить партнерские отношения в мониторинге сети Интернет…

5 198 6 20159 11.07
Kполиция, волонтеры, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сборной, которая была на 70 месте-в рейтинге, больше нет Мы стали ходить на стадионы, мы стали смотреть футбол, мы наконец-то поняли, что после гладиаторских боев ни один вид спорта так не увлекал весь мир единовременно…

5 113 6 11599 09.07
Kфутбол, спорт, общество, чм-2018, мнения
Голосование
Справедливо ли отчисление помощника тренера сборной Хорватии за видео «Слава Украине»?
5 66 6 6867 09.07
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Тролли Список авторов лайков (особенно их совпадение под разными постами) позволяют точно очертить границы и  содержание группы троллей…

5 201 6 21175 12.07
Kинтернет, блогеры, общество, пропаганда, мнения
Голосование
Вы готовы по призыву МВД сотрудничать с полицией в поиске запрещенного контента в интернете?
5 50 6 5311 10.07
Голосование
Стоил ли Чемпионат мира таких расходов?
5 79 6 8518 10.07
Блоги

+ Помощника тренерского штаба сборной Хорватии отчислили из делегации на ЧМ за ролик «Слава Украине!» Помощника тренерского штаба сборной Хорватии отчислили из делегации на ЧМ за ролик «Слава Украине!» Оба футболиста уверяли, что в их словах не было политики. Они утверждали, что это шутка для друзей. Хорватский футбольный союз принес извинения российскому обществу…

5 371 6 40355 08.07
8читать ;смотреть
Kфутбол, видео, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Николай II и Сталин: два главковерха Николай II и Сталин: два главковерха Мы крайне неуважительно относимся к Николаю II как к императору. При Николае немецкие войска ни до Волги, ни до Москвы, ни до Минска не дошли…

5 134 6 15553 11.07
8читать ;смотреть
Kистория, сталин, общество, власть, мнения
Блоги

Обещаем выложиться по полной Сборная России обратилась к болельщикам…

5 110 6 12994 07.07
Kчм-2018, футбол, болельщики, спорт, события

Популярное за неделю

Новости

Сегодня, в пятницу 13-го произойдет уникальное природное явление — солнечное затмение суперлуной К сожалению, наблюдать за этим редким событием смогут лишь немногие

5 1 6 78080
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Кто-то уже сказал, что англичане это сделали нарочно, чтобы испортить нам чемпионат мира по футболу. Ну понятно: нас не любят, потому что мы духовные, а не материальные…

5 110 6 135040 07.07
#слушать 47:23 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Голосование
Уместно ли  теперь подтрунивать над российской сборной по футболу?
5 56 6 13580 08.07
Блоги

Светлана Шмелева тьютор программы дистантного гражданского просвещения Московской школы

Реакция Одессы впечатлила настолько, что накрыл страх Полная тишина, не было радости от победы Хорватии или проигрыша России, просто молчание — в субботний вечер в центре курортного города…

5 1080 6 764784 09.07
Kукраина, одесса, футбол, чм-2018, рф, общество, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Безумно сочувствую Владимиру Владимировичу. Помимо всего, на нем лежит обязанность придумывать забавы для огромного количества идиотов — если для них не придумать забаву, они изобретут ее для себя сами…

5 67 6 89785 11.07
#слушать 49:36 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7109033
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3568148

Сегодня в эфире