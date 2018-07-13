Американский суд обязал компанию Johnson&Johnson выплатить пострадавшим крупную компенсацию. Производителя обвиняли в том, что использование его продукции, в частности детской присыпки, провоцировало появление тяжелых заболеваний.

Более 4,5 миллиардов долларов должна выплатить истцам компания Johnson&Johnson. Причем основную часть составляет компенсация за моральный вред. Как сообщает Bloomberg, пострадавшие были счастливы, услышав вердикт, и ринулись обнимать присяжных после его оглашения. Всего с групповым иском к компании выступили 22 женщины. Они обвинили производителя в том, что использование детской присыпки, в которой был обнаружен асбест, приводило к раковым заболеваниям. Представитель пострадавших на суде заявил, что компания знала о загрязнении продукции, но сфальсифицировала тесты, чтобы скрыть этот факт от общественности. Истцы также утверждали, что производитель не предупреждал женщин о риске развития рака яичников из-за использования ее продуктов для интимной гигиены.

В Johnson&Johnson уже заявили, что будут оспаривать это решение суда. Пресс-секретарь компании подчеркнула, что вердикт стал «результатом принципиально несправедливого процесса», а доказательная база строилась на предрассудках.

Против Johnson&Johnson в США подано несколько тысяч исков. По данным Bloomberg, компенсация, которую присудили в этот раз, стала одной из крупнейших за всю историю подобных судов в Америке.