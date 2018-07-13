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11:00, 13 июля 2018

ФИФА: Нынешний чемпионат мира стал самым чистым в истории с точки зрения борьбы с допингом

Это официальное заявление ФИФА. У участников турнира были взяты в общей сложности четыре тысячи проб, и все они оказались отрицательными.

Проверка на допинг была самой масштабной в истории. За время кампании было взято 3985 проб. Брать их начали после завершения отборочного турнира, то есть в ноябре, а завершится тестирование только после финального матча. В общей сложности проверку прошло полторы тысячи футболистов. Это значит, что у допинг-офицеров побывали не только все игроки, попавшие в заявки своих сборных на чемпионат мира, но и все потенциальные кандидаты. Итог, все пробы отрицательны, — говориться в официально пресс-релизе ФИФА. Идеальную картину омрачил, пожалуй, только один случай.

Лидер сборной Перу Пауло Герреро в начале осени тест провалил. Обнаружили у него даже не допинг, а кокаин. Футболист получил годичную дисквалификацию, но ФИФА сделала для него беспрецедентное исключение, отсрочив наказание. Таким образом, Герреро получил возможность сыграть на чемпионате мира, а дисквалификацию начнет отбывать только на следующей неделе. Да и вообще на нынешнем чемпионате ФИФА больше боролось с сексизмом, чем с допингом.

В мае ФИФА объявило о том, что данные из доклада Макларена в отношении сборной России по футболу не подтвердились. Все дела, заведенные на российских футболистов, были закрыты.

Комментарии

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semen2026 13 июля 2018 | 11:10

ФИФАчку поимели залупутинцы... и сразу такое небо голубое и самое чистое в истории...! расслабуха и денюшки имеются!)))

testmeter 13 июля 2018 | 11:24

Пуйло и ФИФло делят бабло
https://tinyurl.com/ycxapbur

honduras_na_colime 13 июля 2018 | 11:30

// ФИФА: Нынешний чемпионат мира стал самым чистым в истории с точки зрения борьбы с допингом //
Этот феномен из того же разряда, что и 5-0 московитов с шейхами.
Если раньше допинг-контроль на ЧМ осуществляли независимые службы, то на путирастическом мандиале ввели революционные изменения: теперь всё проверяет внутренняя фифашная служба.
А зная уровень коррумпированности этой блаттеровской (я о традициях, а не нынешнем руководителе) помойки, можно делать чёткие выводы.

huyt: // ФИФА: Нынешний чемпионат мира стал самым чистым в истории с точки зрения борьбы с допингом //
Вы всё правильно поняли: теперь вадовских к мандиалю на тысячу километров не подпускают, фифашисты сами себя проверяют.

shicotus_live 13 июля 2018 | 11:40

ФИФА: Нынешний чемпионат мира стал самым чистым в истории с точки зрения борьбы с допингом...
_____________________________________
Что еще раз доказало, что проплаченных п..геев из З..пардон, ВАДА никто не всерьёз в мире не воспринимает. Родченко и бородатой немецкой шлюхе срочно впасть в запой))

yralez 13 июля 2018 | 11:12

Столько бабла плешиаый им отвалил......озолотились твари из ФИФА.

semen2026 13 июля 2018 | 11:15

yralez: эти макоронники из фифы готовы прямо перед камерами 1-го анала устроить оргию!)))

huyt 13 июля 2018 | 11:12

Видимо, в этот раз моченосцы не стали повторять сочинских ошибок образца 2014 года. Надо подождать где-то полгодика и думаю, появится более точная информация на этот счёт, которая всё расставит на свои места.

mikhail_spb_ 13 июля 2018 | 11:14


Фифа ведёт себя, как продажная девка, правда не очень дешёвая.
Дали функционерам бабла и бесплатных российских девок, вот они и хвалят тех, кто дал.

testmeter 13 июля 2018 | 11:20

Просто совпадение? Или не просто совпадение?
-------------------------------------------------------------------------
ФИФА (женский род, неодобрительное просторечие)
Девушка или женщина (зачастую с пониженной социальной ответственностью), привлекающая к себе внимание вызывающим поведением.
(С) Толковый словарь русского языка

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

podwodnik 13 июля 2018 | 11:17

ФИФА проводит соревнования, ФИФА контролирует, и ФИФА же отчитываться что ФИФА самое чистое что есть в этом мире. У ФИФА и с коррупцией всё было чисто пока со стороны с проверкой не влезли. Блаттер с Платини до сих пор не согласны: "Коселёк? Какой коселёк?!". Так что ФИФА, которую проверяет сама ФИФА, та ещё конторка.

tiridas 13 июля 2018 | 12:11

podwodnik: Блаттер и Платини повторили судьбу Стросс-Кана (приговор за выбор России хозяином ЧМ).
Успешные профессиональные спортивные организации проводят аналогичную антидопинговую проверку.

testmeter 13 июля 2018 | 11:18

"самым чистым в истории с точки зрения борьбы с допингом" ///
Конечно, WADA не допустили, вот и чистота получилась.

sadda 13 июля 2018 | 11:23

Скорее бы закончился этот цирк с конями.

glotov 13 июля 2018 | 11:23

Слабое место российских "либералов" - безмерная однобокость в оценках происходящего. Этот форум - яркая иллюстрация.

testmeter 13 июля 2018 | 11:27

glotov: Ох, если ФИФУ и Россию со всех сторон рассмотреть, картина совсем удручающая откроется.

sg91 13 июля 2018 | 11:24

Как же корежит хомячков от позитивных новостей про России !!! Эй, иудкы, вам хозяин чего там в допинг подсыпал? Дружно больно визжите, шавки ))
Интресно, а чтобы они вопили, если бы допинг нашли у их хозяев? Например у англов? )))
Убогая жалкая мразь наша попозиция. Сродни безмозглым уебанам с Окраины, где не просто рядовые скаклы, недогосударственные чиновники хвалятся тем, что они тоже принимали участие в обрушеии рейтинга ФИФА. Боже, какафя деградация!
Пишите, жывотные, пишите. Вдруг какой нибудь пьяный хорват скажет "Слава хомчкам", так вы вообще обосретесь на радостях, шавки..

semen2026 13 июля 2018 | 11:30

sg91: тебе глотов поставил лайк, так что сглотни!)))

babich174 13 июля 2018 | 11:30

А как же! Если российские не допингуют, то и ловить некого.

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