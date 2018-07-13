// ФИФА: Нынешний чемпионат мира стал самым чистым в истории с точки зрения борьбы с допингом //

Это официальное заявление ФИФА. У участников турнира были взяты в общей сложности четыре тысячи проб, и все они оказались отрицательными.

Проверка на допинг была самой масштабной в истории. За время кампании было взято 3985 проб. Брать их начали после завершения отборочного турнира, то есть в ноябре, а завершится тестирование только после финального матча. В общей сложности проверку прошло полторы тысячи футболистов. Это значит, что у допинг-офицеров побывали не только все игроки, попавшие в заявки своих сборных на чемпионат мира, но и все потенциальные кандидаты. Итог, все пробы отрицательны, — говориться в официально пресс-релизе ФИФА. Идеальную картину омрачил, пожалуй, только один случай.

Лидер сборной Перу Пауло Герреро в начале осени тест провалил. Обнаружили у него даже не допинг, а кокаин. Футболист получил годичную дисквалификацию, но ФИФА сделала для него беспрецедентное исключение, отсрочив наказание. Таким образом, Герреро получил возможность сыграть на чемпионате мира, а дисквалификацию начнет отбывать только на следующей неделе. Да и вообще на нынешнем чемпионате ФИФА больше боролось с сексизмом, чем с допингом.

В мае ФИФА объявило о том, что данные из доклада Макларена в отношении сборной России по футболу не подтвердились. Все дела, заведенные на российских футболистов, были закрыты.