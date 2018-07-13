Комиссия по этике ФИДЕ отстранила Кирсана Илюмжинова от должности президента организации

Жалобу подал вице-президент Георгиос Макропулос. Комиссия постановила, что Илюмжинов неоднократно нарушал Кодекс этики ФИДЕ и ставил свои интересы выше интересов организации. Отмечается, что действия Илюмжинова нанесли ФИДЕ серьёзные репутационный и финансовый ущерб.

В конце 2015 года Минфин США включил Илюмжинова в санкционный список за материальную помощь и действия в интересах правительства Сирии.