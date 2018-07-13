Комиссия по этике ФИДЕ отстранила Кирсана Илюмжинова от должности президента организации
Жалобу подал вице-президент Георгиос Макропулос. Комиссия постановила, что Илюмжинов неоднократно нарушал Кодекс этики ФИДЕ и ставил свои интересы выше интересов организации. Отмечается, что действия Илюмжинова нанесли ФИДЕ серьёзные репутационный и финансовый ущерб.
В конце 2015 года Минфин США включил Илюмжинова в санкционный список за материальную помощь и действия в интересах правительства Сирии.
Комментарии8
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putin_itogy 13 июля 2018 | 11:10
Давно знаю этого афериста, моего почти ровесника.
Некий "Остап Бендер", от провинции.
Он же - как "путин шахматный"
и как "путин калмыкский"..
vladimirgornitsky 13 июля 2018 | 11:30
putin_itogy:
Остап Бендер никак не был замешан в убийствах, как Илюмжинов в бытность свою начальником Калмыкии.
viktor20123 13 июля 2018 | 11:33
putin_itogy:
Самое время провести в России грандиозный шахматный шмундиаль!
zabava 13 июля 2018 | 11:48
putin_itogy: Опять всплыло из унитаза! Видно очередной засор на Эхе!
gad123 13 июля 2018 | 11:11
Неужто шельмец проворовался или надоел всем до чёртиков??!
testmeter 13 июля 2018 | 11:22
ФИДЕ - это вам не ФИФА
oneoretwo 13 июля 2018 | 11:24
...выперли таки "уфолога" наконец-то...
putin_itogy 13 июля 2018 | 11:44
Совершеннейшая посредственность, но чертовски везучий.
Своего рода, копия путина.