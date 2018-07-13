Мать украинского режиссёра Олега Сенцова попросила президента Путина помиловать сына

Он уже 61 день продолжает голодовку и требует освободить из российских тюрем всех граждан Украины.

В обращении к российскому президенту Людмила Сенцова пишет, что её сын мирный гражданин и человек, увлечённый своей профессией – кинорежиссурой. Она верит в невиновность сына, но не намерена убеждать в этом Владимира Путина. Цитата: «Просто скажу, что Олег никого не убивал. Он отсидел уже 4 года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом», — пишет мама украинского режиссёра в письме Путину. Отмечая: дети никогда не будут счастливы без отца. С текстом письма можно ознакомиться на сайте Эха Москвы.

Сенцов ранее отказался просить российского президента о помиловании. Режиссёр осуждён на 20 лет по обвинению в терроризме в Крыму. Он отбывает наказание в колонии на Ямале. Больше 60 дней Сенцов режиссёр проводит голодовку. И требует свободы для 64 украинцев, которые находятся в заключении в России. По словам адвоката украинского режиссёра Дмитрия Динзе, Сенцов похудел на 20 килограммов, он очень бледный, с трудом ходит. У него начались проблемы с почками и сердцем. Несмотря на это он отказался прекратить голодовку, отклонив предложение ЕСПЧ.

Олегу Сенцову сегодня исполняется 42 года. Генсек Совета Европы Турбьорн Ягланд в конце июня призвал президента Путина помиловать Сенцова. В пресс-службе Кремля заявили, что эта просьба не может стать основанием для каких-либо действий.