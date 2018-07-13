Мать украинского режиссёра Олега Сенцова попросила президента Путина помиловать сына
Он уже 61 день продолжает голодовку и требует освободить из российских тюрем всех граждан Украины.
В обращении к российскому президенту Людмила Сенцова пишет, что её сын мирный гражданин и человек, увлечённый своей профессией – кинорежиссурой. Она верит в невиновность сына, но не намерена убеждать в этом Владимира Путина. Цитата: «Просто скажу, что Олег никого не убивал. Он отсидел уже 4 года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом», — пишет мама украинского режиссёра в письме Путину. Отмечая: дети никогда не будут счастливы без отца. С текстом письма можно ознакомиться на сайте Эха Москвы.
Сенцов ранее отказался просить российского президента о помиловании. Режиссёр осуждён на 20 лет по обвинению в терроризме в Крыму. Он отбывает наказание в колонии на Ямале. Больше 60 дней Сенцов режиссёр проводит голодовку. И требует свободы для 64 украинцев, которые находятся в заключении в России. По словам адвоката украинского режиссёра Дмитрия Динзе, Сенцов похудел на 20 килограммов, он очень бледный, с трудом ходит. У него начались проблемы с почками и сердцем. Несмотря на это он отказался прекратить голодовку, отклонив предложение ЕСПЧ.
Олегу Сенцову сегодня исполняется 42 года. Генсек Совета Европы Турбьорн Ягланд в конце июня призвал президента Путина помиловать Сенцова. В пресс-службе Кремля заявили, что эта просьба не может стать основанием для каких-либо действий.
Комментарии7
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oo0oo 13 июля 2018 | 11:11
Прежде всего мать террориста должна попросить прощения у людей, на жизнь которых покушался ее подонок-сын.
danko_viola 13 июля 2018 | 11:22
oo0oo: его ж. Мать. Где данко1 спец по матери?
zkotor 13 июля 2018 | 11:11
Верю, разделит вова судьбу Каддафи, чтоб было пол часа на раскаяние в сотворённых преступлениях
patrikk_1 13 июля 2018 | 11:18
zkotor:
Пучеглазый хрен, организуй секту "Свидетелей казни Путина". Сколотишь состояние.
uryden 13 июля 2018 | 11:13
Может, мама объяснит для чего её сыночек получал взрывчатку?
yralez 13 июля 2018 | 11:14
Мать понять можно.......но лучше бы ей проклясть ботоксного убийцу.
rus095 13 июля 2018 | 11:20
Как можно помиловать человека, который не признает свою вину и который не подает прошение о помиловании? Вон Ходорковский, чтобы его помиловал президент- подал покаянную челобитную в которой умолял отпустить его к больной маме.Правда когда мама умерла- Ходор даже не прилетел на ее похороны,но это уже детали.