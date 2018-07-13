Суд 17 июля заново рассмотрит ходатайство следствия об ограничении Серебренникова в сроках ознакомления с делом
Суд в Москве 17 июля заново рассмотрит ходатайство следствия об ограничении Серебренникова в сроках ознакомления с делом. Других подробностей пока нет. Об этом сообщает «Интерфакс».
Комментарии2
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patrikk_1 13 июля 2018 | 11:12
Суд 17 июля заново рассмотрит ходатайство следствия об ограничении Серебренникова в сроках ознакомления с делом...
Украл 145 миллионов народный денег, купил себе квартиру в Берлине, несколько машин класса "люкс", а теперь неграмотным прикидывается? Вот же подонок носатый.
oneoretwo 13 июля 2018 | 11:13
...пытошная какая-то, прости, ...осподи...