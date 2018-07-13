Мать украинского режиссера Олега Сенцова написала ходатайство о его помиловании президенту России Владимиру Путину.

Мать осужденного в России за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова написала ходатайство о его помиловании президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» друг режиссера, директор конкурсных программ кинофестиваля «Послание к человеку» Алексей Медведев.

По его словам, это «прошение о помиловании по официально принятой форме». «В российском законодательстве никем не отменялась такая форма – «материнского помилования», когда ходатайства матери было достаточно для того, чтобы президент принял решение о помиловании того или иного осужденного. Именно из-за этого я позвонил Людмиле Георгиевне, слетал в конце июня в Крым, где она живет. Мы с ней обговорили два варианта текста и подписали в нескольких экземплярах. Оно начинается с обращения: «Уважаемый Владимир Владимирович». Это непосредственное общение матери заключенного с президентом, который имеет власть помиловать кого хочет и когда хочет», — рассказал Медведев.

При этом он отметил, что пока ходатайство не удалось передать адресату. «Какие-то попытки для этого я предпринимал, но не могу сказать, насколько они были действенными», — уточнил Медведев.



Он добавил, что отправил эти тексты и адвокатам Сенцова. «Какой ход они им дадут, я не знаю. Но сейчас самым главным является не следование юридическим моментам, а тот факт, что человек умирает — он находится в критическом состоянии. В связи с этим важно донести слово матери до всех людей, для которых сострадание и милосердие не является пустым звуком. Поэтому мной и членами семьи было принято решение — это ходатайство, которое мы пытались донести до адресата, предать огласке», — заключил Медведев.