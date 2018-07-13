Мать украинского режиссера Олега Сенцова написала ходатайство о его помиловании президенту России Владимиру Путину.
Мать осужденного в России за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова написала ходатайство о его помиловании президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» друг режиссера, директор конкурсных программ кинофестиваля «Послание к человеку» Алексей Медведев.
По его словам, это «прошение о помиловании по официально принятой форме». «В российском законодательстве никем не отменялась такая форма – «материнского помилования», когда ходатайства матери было достаточно для того, чтобы президент принял решение о помиловании того или иного осужденного. Именно из-за этого я позвонил Людмиле Георгиевне, слетал в конце июня в Крым, где она живет. Мы с ней обговорили два варианта текста и подписали в нескольких экземплярах. Оно начинается с обращения: «Уважаемый Владимир Владимирович». Это непосредственное общение матери заключенного с президентом, который имеет власть помиловать кого хочет и когда хочет», — рассказал Медведев.
При этом он отметил, что пока ходатайство не удалось передать адресату. «Какие-то попытки для этого я предпринимал, но не могу сказать, насколько они были действенными», — уточнил Медведев.
Он добавил, что отправил эти тексты и адвокатам Сенцова. «Какой ход они им дадут, я не знаю. Но сейчас самым главным является не следование юридическим моментам, а тот факт, что человек умирает — он находится в критическом состоянии. В связи с этим важно донести слово матери до всех людей, для которых сострадание и милосердие не является пустым звуком. Поэтому мной и членами семьи было принято решение — это ходатайство, которое мы пытались донести до адресата, предать огласке», — заключил Медведев.
Комментарии8
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lion64__2 13 июля 2018 | 10:42
А затем подобную пачкотню отправят матери других террористов, бандитов и убийц? Не следует потакать свидомым и либерастам. Лучше всех либерастов изъять и отправить к террористу по кличке "режиссёр".
huyt 13 июля 2018 | 10:47
lion64__2: А разве есть смысл что-то просить у маньяка-диктатора ?
asintez 13 июля 2018 | 11:05
huyt: Надьку ж помиловал
dx555 13 июля 2018 | 11:25
huyt:
Статья 205. Террористический акт одно из самых общественно опасных преступлений.
Плохая власть ну и пишите, но убийство не причастных к власти граждан как это произошло в метро Санкт-Петербурга не имеет вообще никакого оправдания. Сенцов должен сидеть и мамаша привирает, что не знала степени его вины.
Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в целях воздействия на принятие решений органами власти или международными организациями.
farmer1984 13 июля 2018 | 12:00
dx555:Следствием доказано, что Олег Сенцов никого не убил, а также не совершил ни одного теракта и не был их соучастником. Ему вменяется в вину подготовка будущего теракта, а в этом, при желании, можно обвинить кого угодно, даже Вас.
bono747 13 июля 2018 | 10:47
Когда уже кровавый режим Макрона освободит свободного художника Павленского???
sg91 13 июля 2018 | 11:12
Я бывало залетал не в те края,
Говорил я очень много невпопад,
Так походу я попал за неправильный базар,
Как бывало попадал я много раз.
По понятиям браток ты не суди,
Ведь судимость за плечами у меня,
Коротал я дни в тюрьме как собака в конуре,
Как же рад я что теперь на Родине!
- А мама - мама, а вот пришёл к тебе твой сыночек!
А мама - мама, а да не плачь ты в свой платочек!
А мама - мама, да обними ж скорей ты меня!
А мама - мама, кто ж как не ты любит меня.
Плохо воспитывала сыночка, поздняк малявы Президенту слать..
farmer1984 13 июля 2018 | 12:03
А была ли у президента Путина мать?