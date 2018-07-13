Российский бизнесмен Роман Абрамович купил пентхауз в Лондоне за 30 миллионов фунтов
Российский бизнесмен Роман Абрамович купил пентхауз в Лондоне за 30 миллионов фунтов. Апартаменты площадью более 550 квадратных метров находятся рядом со стадионом «Стэмфорд Бридж», где играет «Челси». Об этом сообщает лондонская «Таймс».
Ранее стало известно, что у Абрамовича возникли проблемы с продлением британской визы. Бизнесмен получил гражданство Израиля, которое даёт ему право до полугода находиться на территории Великобритании.
Комментарии4
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vincenttt 13 июля 2018 | 10:36
Надо же какая новость - обокрал российских старух и детей и на эти деньги купил пентхауз!
danko1 13 июля 2018 | 10:39
vincenttt: Вот куда уходят деньги, которых для россиян нет, которых грабят безо всяких ограничений.
Скоро новые налоги введут для россиян на дворцы, самолеты и яхты для правящего ворья и их холуёв.
polikarpich 13 июля 2018 | 10:39
vincenttt: Обычные будни простых российских "бизнесменов".
semen2026 13 июля 2018 | 10:39
а питерская дворняшка говорящая собачка абрамовича вова-II (застенчивый) не причём...!)))