Российский бизнесмен Роман Абрамович купил пентхауз в Лондоне за 30 миллионов фунтов. Апартаменты площадью более 550 квадратных метров находятся рядом со стадионом «Стэмфорд Бридж», где играет «Челси». Об этом сообщает лондонская «Таймс».

Ранее стало известно, что у Абрамовича возникли проблемы с продлением британской визы. Бизнесмен получил гражданство Израиля, которое даёт ему право до полугода находиться на территории Великобритании.