Сенатор Сулейман Керимов присутствует на заседании Совета Федерации впервые после возвращения из Франции, сообщает корреспондент РИА.

Керимов вернулся в Россию в начале июля после того, как французские власти сняли обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.