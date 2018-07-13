Сенатор Сулейман Керимов присутствует на заседании Совета Федерации впервые после возвращения из Франции
Сенатор Сулейман Керимов присутствует на заседании Совета Федерации впервые после возвращения из Франции, сообщает корреспондент РИА.
Керимов вернулся в Россию в начале июля после того, как французские власти сняли обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
anji70 13 июля 2018 | 10:39
Как с гуся вода.
mordvinyka_zabiyka 13 июля 2018 | 10:40
anji70: сдал своих и спит спокойно))
huyt 13 июля 2018 | 10:40
Для Керимова законы пока не писаны.Наверно не писаны ,пока сушествует путинизм.