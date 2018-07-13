Верховный суд Крыма приговорил украинца Евгения Панова к 8 годам колонии
Верховный суд Крыма приговорил украинца Евгения Панова к 8 годам колонии, сообщает РИА. Панов признан виновным по нескольким статьям Уголовного Кодекса, в том числе, в подготовке диверсий. По этому делу задержан ещё один человек – гражданин Украины Андрей Захтей. Он заключило досудебное соглашение со следствием.
В феврале Верховный суд Крыма приговорил Захтея к 6,5 годам колонии строго режима.
Комментарии3
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sskull 13 июля 2018 | 10:37
Ну чё можно начинать голодать...
Кто они? " Режиссёры", " композиторы", " художники"?)
neyexo 13 июля 2018 | 10:37
Режиссеров судить нельзя, и украинцев тоже нельзя?
По какому признаку отличать?
neon999 13 июля 2018 | 10:40
Скоро начнут брать в заложники всех украинцев подряд.
Чтобы было кого на всяких агентов и торговцев кокаином выменивать.