Верховный суд Крыма приговорил украинца Евгения Панова к 8 годам колонии, сообщает РИА. Панов признан виновным по нескольким статьям Уголовного Кодекса, в том числе, в подготовке диверсий. По этому делу задержан ещё один человек – гражданин Украины Андрей Захтей. Он заключило досудебное соглашение со следствием.

В феврале Верховный суд Крыма приговорил Захтея к 6,5 годам колонии строго режима.