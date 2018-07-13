Турция обсудит с США вопрос о выдаче оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена. Его, а также террористическую организацию FETO, обвиняют в государственном перевороте.

Делегация Госдепа и Минюста США прибыла в Анкару, чтобы обсудить с турецким МИДом вопрос экстрадиции турецкого исламского проповедника и политика Фетуллаха Гюлена из США. Президент Турции Реджеп Эрдоган обвиняет Гюлена в попытке организации государственного переворота в стране в 2016 году.

Основатель Движения Хизмет Фетуллах Гюлен проживает с Пенсильвании по грин карте, полученной им в 2001 году.

Турция, в свою очередь, арестовала и удерживает в тюрьме более двадцати месяцев американского пастора Эндрю Брансона, которого обвиняют в связях с Гюленом и участии в неудавшемся госперевороте. Брансону, который больше двадцати лет проживал в Турции и служил пастором в церкви в Измире, грозит до 35 лет лишения свободы в турецкой тюрьме. Две недели назад на переговоры с Эрдоганом в Анкару прибыли двое американских сенаторов — Линдси Грэм и Джин Шэин. Сенаторы потребовали немедленно освободить Брансона, чего, естественно, не произошло, угрожая санкциями против Турции.

Теперь вопрос освобождения Брансона и экстрадиции Гюлена будет обсуждаться на сегодняшней встрече делегаций двух стран.

Эрдоган и Гюлен много лет назад были союзниками, но начиная с 2010 года у них начались политические разногласия. А в 2013-м Гюленовские СМИ опубликовали антикоррупционные расследования, благодаря чему были арестованы многие соратники тогда премьер-министра Эрдогана. С тех пор Фетуллах Гюлен стал для Эрдогана непримиримым врагом, как часто пишет пресса, как Троцкий для Сталина. Экстрадии Гюлена Эрдоган добивается последние пять лет.

Год назад посол Турции в США заявил, что чувствует желание со стороны Администрации Трампа экстрадировать Гюлена.

В Анкаре также обсудят дело бывшего заместителя гендиректора Halkbank Хакана Атиллы и вопросы по гражданам США, задержанным в Турции.