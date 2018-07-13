Полпред президента в Приволжском округе Михаил Бабич может стать послом в Белоруссии. Москва попросила у Минска предварительное согласие. А депутаты обеих палат российского парламента на следующей неделе обсудят его переход на дипломатическую работу.

Аппаратно влиятельного человека хотят назначить на стратегически важное направление. Именно так собеседник близкий к Кремлю охарактеризовал ситуацию с Михаилом Бабичем. Недавно президент Путин назначил полпредов в регионах, одни посты сохранили, других уволили. Неизвестной оставалась лишь судьба полпреда Приволжского округа.

О том, что Бабича прочат послом в Белоруссии, агентство РИА сообщило в конце июня, и, похоже, эта информация подтверждается. В Госдуме обсудят кандидатуру Бабича в качестве посла на следующей неделе, сообщил РБК источник в руководстве комитета по делам СНГ. Параллельно тем же займутся в профильном комитете Совета Федерации. Ожидается, что Бабич сменит нынешнего российского посла в Белоруссии Александра Сурикова, ему 77 лет.

О Бабиче собеседнике РБК говорят: жёсткий управленец, человек, который всегда добивается цели и схожий по психотипу с президентом Белоруссии Лукашенко. Бабич выходец из силовых структур, от службы в десанте и войсках КГБ до полпреда президента в Приволжском округе. Между этим было недолгое руководство правительством Чечни, затем работа помощником главы погранслужбы ФСБ и 8 лет депутатом Госдумы.

Пару лет назад Бабича Россия хотела назначить послом на Украину, но Киев согласия на это не дал.