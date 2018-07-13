Правоохранительные органы провели спецоперацию по освобождению владельца холдинга «Орловская нива» Сергея Будагова

Он был похищен 10 июля. Бизнесмена удерживали в Тульской области, сообщает РБК. По данным Следственного комитета, к похищению причастны цыгане. За освобождение преступники вымогали 20 миллионов рублей.

Как сообщают источники газеты «Вечерний Орёл», силовики брали дом штурмом. Есть задержанные.