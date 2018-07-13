Правоохранительные органы провели спецоперацию по освобождению владельца холдинга «Орловская нива» Сергея Будагова
Он был похищен 10 июля. Бизнесмена удерживали в Тульской области, сообщает РБК. По данным Следственного комитета, к похищению причастны цыгане. За освобождение преступники вымогали 20 миллионов рублей.
Как сообщают источники газеты «Вечерний Орёл», силовики брали дом штурмом. Есть задержанные.
Комментарии4
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huyt 13 июля 2018 | 10:11
Обычные будни путинизма. Больше и сказать нечего , комментируя эту новость.
gregor 13 июля 2018 | 10:17
К похищению причастны ....цыгане ..... .
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К преступлению причастны чеченцы писать нельзя ,а цыгане можно ?
К преступлению причастны ...русские .... так можно ?
Что украинцы можно это понятно , это разрешено ...,а вот русские причастны .... можно или низяяяяяяяяяя ?
dekadik 13 июля 2018 | 10:29
безнесмен наверное за партию наркоты не расплатился или наоборот фуфло подогнал бадяжное., цыгане просто так не будут никого держать, без причины.
anji70 13 июля 2018 | 10:34
А цыганам кто заказал не понятно.