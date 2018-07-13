На врача в Хабаровском крае завели уголовное дело об экстремизме за «лайк» в соцсети «Одноклассники». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Следствие полагает, что врач из города Советская Гавань – его имя не называется – опубликовал в «Одноклассниках» картинку с высказываниями, унижающими «достоинство группы лиц русской национальности». Однако, как рассказал изданию «Хабаровский край сегодня, адвокат обвиняемого, его подзащитный сам не загружал изображение на сайт – он только поставил «лайк» (в соцсети они называются «классами»), причем сделал это случайно. А разместил пост, по информации защиты, гражданин Украины, и следствию уже предоставлена информация о нем. Прокуратура просила посадить обвиняемого под арест, но суд не нашел для этого оснований, и пока врач остается на свободе.

Уголовное преследование граждан за действия в социальных сетях – не редкость для России. Известно множество случаев, когда людей приговаривали к реальным срокам за репосты, публикации и лайки. За нарушение 282 статьи Уголовного кодекса предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

В конце июня Госдуму был внесен законопроект о частичной декриминализации статьи об экстремизме, но Верховный суд рекомендовал переработать предложенный вариант.