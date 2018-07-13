На врача в Хабаровском крае завели уголовное дело об экстремизме за «лайк» в соцсети «Одноклассники»
На врача в Хабаровском крае завели уголовное дело об экстремизме за «лайк» в соцсети «Одноклассники». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Следствие полагает, что врач из города Советская Гавань – его имя не называется – опубликовал в «Одноклассниках» картинку с высказываниями, унижающими «достоинство группы лиц русской национальности». Однако, как рассказал изданию «Хабаровский край сегодня, адвокат обвиняемого, его подзащитный сам не загружал изображение на сайт – он только поставил «лайк» (в соцсети они называются «классами»), причем сделал это случайно. А разместил пост, по информации защиты, гражданин Украины, и следствию уже предоставлена информация о нем. Прокуратура просила посадить обвиняемого под арест, но суд не нашел для этого оснований, и пока врач остается на свободе.
Уголовное преследование граждан за действия в социальных сетях – не редкость для России. Известно множество случаев, когда людей приговаривали к реальным срокам за репосты, публикации и лайки. За нарушение 282 статьи Уголовного кодекса предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
В конце июня Госдуму был внесен законопроект о частичной декриминализации статьи об экстремизме, но Верховный суд рекомендовал переработать предложенный вариант.
Комментарии12
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consts 13 июля 2018 | 10:10
Интернет-законодательный абсурд 21 века. Какое новое невозделанное поле для уголовки предоставил Интернет!
danko1 13 июля 2018 | 10:21
consts: Сколько статей придумали, чтобы не только уголовные сроки давать, но и всех в страхе держать.
Только власть, которая сама преступления творит, для сохранения своего режима готова на лбу подлость.
282 ст. нуждается не в малых изменениях, а надо добиваться её полной отмены.
viteck 13 июля 2018 | 10:26
Совсем йопнулись наши господа правохоронители...
viteck 13 июля 2018 | 10:28
у меня давно ужа мысль такая в голове крутится - удалить все свои аккаунты в одноклассниках и ВК к чертям собачьим. Жить в этой стране становится все небезопасней...(
mikhail_spb_ 13 июля 2018 | 10:11
Название "Совковая гавань" отлично характеризует нынешнюю страну, где за "лайк" могут посадить врача на 5 лет.
huyt 13 июля 2018 | 10:15
mikhail_spb_: Раньше в Совке 58-я статья была, а теперь 282,228. Но смысл этих статей один и тот же - уничтожить любого человека за инакомыслие.
waytothesun 13 июля 2018 | 10:15
Мордор
dekadik 13 июля 2018 | 10:16
благодаря интернету показатели раскрываемости шикарные....высший класс мента раскрыть преступления не выходя из кабинета, такая байка ходила раньше, так вот теперь они показывают наивысший класс...раскрывают тяжкие преступления не выходя из кабинета, а это значит и премии и звания и должности, жизнь ментовская удалась...у них как всегда все пучком...
dzinselub 13 июля 2018 | 10:20
Спасибо за предупреждение,сначала я из В Контакте ушёл,теперь уйду и из Одноклассников.
Мы по колпаком у мюллера...........
olfed 13 июля 2018 | 10:24
Бредовое правосудие
vladimirbelarus 13 июля 2018 | 10:27
Очередное мыслепреступление. А врач-то, молодца, сразу сказал - рука дрогнула. Ну, а как ты с такой дрожащекй рукой будешь в глаза людям смотреть? А детям своим как ты объяснишь дрожание руки? Как ты будешь работать с дрожащими руками, а? Врач, называется. Страна 404, бессмысленно прожитые жизни.
grazschdanin 13 июля 2018 | 10:34
Берём пример с демократической Европы - там уже за такое давно привлекают к ответственности: житель Швейцарии впервые в истории страны приговорен к штрафу за "лайк" в социальной сети "Фейсбук". Суд в Цюрихе вынес обвинительный приговор 45-летнему мужчине и обязал его выплатить штраф в размере 4 тыс. франков (4,1 тыс. долларов).
Как сообщает издание The Local Switzerland, в 2015 году осужденный швейцарец, имя которого не называется, поставил "лайк" к комментариям активистов, которые обвиняли главу ассоциации по защите животных Эрвина Кесслера в расизме и антисемитизме.
Хомяки, вы же хотите в России Европу построить? Так почему не радуетесь?