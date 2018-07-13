Мать украинского режиссёра Олега Сенцова направила президенту Путину прошение о помиловании
Мать украинского режиссёра Олега Сенцова направила президенту Путину прошение о помиловании.
Прошение может помочь в освобождении заключённого, сказал «Эху» друг Олега Сенцова кинокритик Алексей Медведев.
Российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строго режима по обвинению в терроризме. Он объявил голодовку в колонии, требуя освободить украинских политзаключённых из российских тюрем. Сегодня 61 день. Кстати, сегодня Олегу Сенцову исполнилось 42 года.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 13 июля 2018 | 10:08
Нацдилер беспощаден к врагам своего режима и не может идти навстречу всяким прошением, да ещё и без стояния на коленях.
antimalin 13 июля 2018 | 10:21
Мать украинского режиссёра Олега Сенцова направила президенту Путину прошение о помиловании.
//////////
Режиссера, режиссера, режиссера...
И так повторяется из новости в новость.
И не только на Эхе.
А снял этот "режиссер" всего лишь один фильм, да и тот любительский.
laksap 13 июля 2018 | 10:28
antimalin:
Меняем на Бута.
zapadnay 13 июля 2018 | 10:08
Мать понять можно.
juju11 13 июля 2018 | 10:13
Вряд ли государство Украина хочет помилования Сенцова.
Иначе она бы нашла существенные доводы,
например, арестовав Медведчука
или полностью оборвав экономические связи с Россией.
piterjanis 13 июля 2018 | 10:17
juju11: оборвав экономические связи с Россией, Украина тут же запанует
piterjanis 13 июля 2018 | 10:15
а сын не хочет покаяться и помилования попросить? Русские добрые,простят террорюгу
neyexo 13 июля 2018 | 10:20
Если она просит помиловать "режиссера Сенцова" - то опять ничего не получится
radionews 13 июля 2018 | 10:25
Не поможет.
Каждый русский с огромным удовольствием харкнет ей в бендеровскую рожу, с наслаждением сообщая ей, как она отрезАла головы русскоязычным младенцам и вешала весь Крым за одно слово на русском языке.
А потом будут визжать от восторга, упиваясь своим величием.
Надо понять, что русскоязычные РФ больше не являются людьми, и никаким человеческим способностям - мыслительной, сопереживательной - они навсегда более не подвержены. Обращаться к ним, рассчитывая на их человеческие реакции, так же бесполезно, как к африканским носорогами.
Не зря же господин Мединский по Фрейду проговорился, приписав русским ещё одну, особую, хромосому, которая делает их разницу с людьми бОльшей 2% - выше, чем у людей и шимпанзе.
neon999 13 июля 2018 | 10:36
А что, кто-то Сенцова недавно видел ? Этот информационный шум поддерживаемый ЭМ,
возможно имеет целью скрыть до конца футбольной развлекухи смерть режиссера.