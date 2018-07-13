Роспотребнадзор рекомендует россиянам не собирать грибы в вёдра и полиэтиленовые пакеты
Роспотребнадзор рекомендует россиянам не собирать грибы в вёдра и полиэтиленовые пакеты, так как это приводит к порче грибов, а пользоваться плетёными корзинами. При заготовке и приготовлении обязательно подвергнуть грибы кулинарной обработке и каждый вид готовить отдельно.
По данным Роспотребнадзора, ежегодно в России около тысячи человек травятся грибами, порядка тридцати случае заканчиваются летальными исходами.
Комментарии11
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odobryam_s 13 июля 2018 | 09:43
И штоп в лаптях! Без лаптей в лес ни ногой!
huyt 13 июля 2018 | 09:44
Истину говорят, давно всем известную. Наверно в целях оправдания своего существования за народные деньги.
andy66 13 июля 2018 | 09:51
Лебеду собирать только в руки! Голод на носу...
gregor 13 июля 2018 | 09:51
Роспотребнадзор рекомендует россиянам не собирать грибы в вёдра и полиэтиленовые пакеты
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И находя ёжиков не кушать их живыми ... .
alex_1_andre 13 июля 2018 | 09:52
Надо учить собирать грибы не по Фейсбуку, а оффлайн.
alpanf 13 июля 2018 | 09:59
Кокаин не дошёл - на грибы перешли.
ly4_sveta 13 июля 2018 | 10:01
А изготовлением плетёных корзин кто решил
заняться? Ротенберги? Тимченко? Или сам
Роспотребнадзор?
agriment 13 июля 2018 | 10:04
"Роспотребнадзор рекомендует россиянаянам ..... пользоваться плетёнными корзинами..."
- Кто там лозоплетением занимается? Роспотребнадзор в доле ....
riots 13 июля 2018 | 10:04
Грибники идиоты ? Без рекомендаций они не справятся ?
m_doc 13 июля 2018 | 10:07
riots: Грибники нонче разные бывают. Например, с восторгами выкладывают фотки желчного гриба как белого.
radionews 13 июля 2018 | 10:32
Ну да, Путин сетовал - и без того поголовье небольшое, ведь до 50% аборигенов - мертвые души, приписанные для выборов.
А ещё грибами травится начнут, так ваще некого будет в последний бой послать, за дядю Вову подохнуть