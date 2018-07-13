Роспотребнадзор рекомендует россиянам не собирать грибы в вёдра и полиэтиленовые пакеты, так как это приводит к порче грибов, а пользоваться плетёными корзинами. При заготовке и приготовлении обязательно подвергнуть грибы кулинарной обработке и каждый вид готовить отдельно.

По данным Роспотребнадзора, ежегодно в России около тысячи человек травятся грибами, порядка тридцати случае заканчиваются летальными исходами.