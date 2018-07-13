Президент США потерял 400 тысяч подписчиков в Твиттере после того, как сеть объявила о чистке подозрительных аккаунтов
Президент США потерял около 400 тысяч подписчиков в Твиттере после того, как социальная сеть объявила о чистке подозрительных аккаунтов, сообщает газета USA Today. В то же время больше всего пострадала Кэти Перри – у неё исчезло около 3 миллионов фоловеров.
Сокращение количества подписчиков коснулось даже исполнительного директора Твиттера Джека Дорси, он потерял 200 тысяч.
Комментарии3
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gregor 13 июля 2018 | 09:48
Президент США потерял 400 тысяч подписчиков в Твиттере после того, как сеть объявила о чистке подозрительных аккаунтов
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Сколько голосов потеряет товарищ Путин ,если объявят о чистке от каруселей и вбросов .
na555 13 июля 2018 | 09:54
gregor: Там так все схвачено что голоса только прибавятся в любом варианте.
ematveev 13 июля 2018 | 10:26
gregor:
Вроде бы новость про Твиттер, но грегор без упоминания Путина не обошелся.
Работа такая...