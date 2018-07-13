Президент США потерял 400 тысяч подписчиков в Твиттере после того, как сеть объявила о чистке подозрительных аккаунтов

Президент США потерял около 400 тысяч подписчиков в Твиттере после того, как социальная сеть объявила о чистке подозрительных аккаунтов, сообщает газета USA Today. В то же время больше всего пострадала Кэти Перри – у неё исчезло около 3 миллионов фоловеров.

Сокращение количества подписчиков коснулось даже исполнительного директора Твиттера Джека Дорси, он потерял 200 тысяч.