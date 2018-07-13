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09:30, 13 июля 2018

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал уголовный иск против датского банка Danske Bank

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал уголовный иск против датского банка Danske Bank, который подозревается в  отмывании денег из России, сообщает Financial Times.

В  иске, который был подан в  среду датскому прокурору, утверждается, что как минимум 190 счетов, открытых в  банке, использовались для отмывания $203 млн, которые могли быть связаны с  «делом Магнитского». В связи с этим У.Браудер просит власти расследовать возможную роль Danske Bank в этих действиях.

Как сообщалось, Danske Bank оказался в центре разбирательств вокруг вызывающих подозрение $8,3 млрд из  России, Молдавии, Азербайджана, которые прошли через его эстонский дочерний банк в  2007-2015 гг. Сейчас Danske проводит внутреннее расследование и  намерен опубликовать его результаты в  сентябре.

Изначально масштаб возможных нарушений в банке, связанных с  нарушением «антиотмывочных» норм, оценивался в  значительно более скромные суммы, и  финансовый надзор Дании не стал наказывать Danske Bank, выдав ему восемь предписаний с целью усиления комплаенс-процедур. В апреле подали в отставку несколько топ-менеджеров банка.

В 2013 году датские власти отказались расследовать аналогичное заявление У.Браудера в отношении Danske.

Комментарии

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putin2018 13 июля 2018 | 09:43

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Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

andreykochnev 13 июля 2018 | 09:45

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Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)

fig__vvam__ 13 июля 2018 | 09:53

andreykochnev:
Последнее время набирает обороты скандал вокруг афер с отмыванием денег в Danske Bank, который оказался одним из крупнейших центров отмывания денег в Европе. Теперь же банк ждет штраф, сумма которого может составить от 300 миллионов до 4 миллиардов евро, но аналитики считают, что в среднем банк оштрафуют на 600 млн.

По их словам, сумму штрафа зависит от того, поступят ли обвинения из США.
Банк и так уже понес своего рода наказание — цена акций упала настолько, что инвесторы оценивают общий ущерб в 6 миллиардов долларов.
В 2013 году крупнейший банк Дании Danske закрыл счета 20 российских клиентов после того как выяснилось, что через эстонское подразделение банка происходило незаконное перемещение средств, пишет Guardian. Согласно рапорту осведомителя, через данные счета происходило движение средств ФСБ и семьи Владимира Путина.

Также банк помогал перенаправлять в Россию средства криминального происхождения, нарушая тем самым как международные регуляции о предотвращении отмывания денег, так и провозглашенные в отношении России международные санкции.

liquidsky__ 13 июля 2018 | 09:58

fig__vvam__: Вот так и будет Браудер до конца своих дней по судам бегать, да через плечо оглядываться.

fig__vvam__ 13 июля 2018 | 10:16

liquidsky__: liquidsky__: Браудер развлекается гоняя рашен по всем углам.
Прикончат, голубок, этот банк. Как только США подключатся, так писец ему придет.
Другим урок будет.
С рашен связываться нельзя, рано или поздно приходит писец, белый и пушистый.

huyt 13 июля 2018 | 10:05

putin2018: Наверно на эти деньги купили много виоланчелей.

ly4_sveta 13 июля 2018 | 10:05

И как где какие пакости, подлости, агрессия, воровство,
коррупция, убийства, отмывание и прочее беззаконие -
сразу ищите чекистский след. Репутация.

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