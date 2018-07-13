Сад имени Анны Политковской откроется сегодня в Потаповском переулке в Москве, около здания редакции «Новой газеты». Там есть небольшая полоска земли, которую было бы правильно превратить в красивое цветущее место. Об этом «Эху» рассказала пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

Открытие сада запланировано на 14 часов. Все желающие могут присоединиться к созданию нового ландшафта. Собравшимся выдадут саженцы, лопаты, лейки и перчатки.