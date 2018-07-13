Сад имени Анны Политковской откроется сегодня в Потаповском переулке в Москве, около здания редакции «Новой газеты»
Сад имени Анны Политковской откроется сегодня в Потаповском переулке в Москве, около здания редакции «Новой газеты». Там есть небольшая полоска земли, которую было бы правильно превратить в красивое цветущее место. Об этом «Эху» рассказала пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Открытие сада запланировано на 14 часов. Все желающие могут присоединиться к созданию нового ландшафта. Собравшимся выдадут саженцы, лопаты, лейки и перчатки.
Комментарии2
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banyi2 13 июля 2018 | 09:44
Посадка деревьев - это очень хорошо! Но если там разместят какой нибудь банер 3 на 6 метра, то это не очень хорошо )
uryden 13 июля 2018 | 09:51
На большее, чем небольшая полоска, либерастня и неспособна.