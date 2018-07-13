Мать украинского режиссёра Олега Сенцова направила президенту Путину прошение о помиловании

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Российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строго режима по обвинению в терроризме. Он объявил голодовку в колонии, требуя освободить украинских политзаключённых из российских тюрем. Сегодня 61 день. Кстати, сегодня Олегу Сенцову исполнилось 42 года.