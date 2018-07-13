Мать украинского режиссёра Олега Сенцова направила президенту Путину прошение о помиловании
Документ есть в распоряжении Эха Москвы, он опубликован на нашем сайте.
Российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строго режима по обвинению в терроризме. Он объявил голодовку в колонии, требуя освободить украинских политзаключённых из российских тюрем. Сегодня 61 день. Кстати, сегодня Олегу Сенцову исполнилось 42 года.
Комментарии16
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vasya_von_smetankin 13 июля 2018 | 09:39
Этот упырь без человеческой крови уже просто не может.
huyt 13 июля 2018 | 09:46
vasya_von_smetankin: Верно. Ну о чем можно просить этого кровожадного маньяка ?
romashka__ 13 июля 2018 | 09:54
Надо помиловать. Стыдно не помиловать.
В Финляндии нужны пикеты со словом "Сенцов".
banyi2 13 июля 2018 | 09:49
vasya_von_smetankin: Да вроде под замком пока )
glotov 13 июля 2018 | 09:40
Помилование возможно только для лиц, признавших свою вину.
banyi2 13 июля 2018 | 09:41
В мире всё менялось, люди рождались и умирали , болели и выздоравливали. Так шло веками! А Сенцов всё голодал )
huyt 13 июля 2018 | 09:48
banyi2: А тролли пригожинские с улицы Оптиков с бизнес-центра "Лахта-2" не дремлют.. В июне набор туда большой был. А вчера им новые методички подвезли. Сам слышал.
piter_ug 13 июля 2018 | 09:43
Тот, у кого потенциально несколько пожизненных, вряд ли склонен к милосердию.
timwlad79 13 июля 2018 | 09:46
Мать украинского режиссёра Олега Сенцова направила президенту Путину прошение о помиловании
Документ есть в распоряжении Эха Москвы, он опубликован на нашем сайте.
Российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строго режима по обвинению в терроризме. Он объявил голодовку в колонии, требуя освободить украинских политзаключённых из российских тюрем. Сегодня 61 день. Кстати, сегодня Олегу Сенцову исполнилось 42 года.
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Это чё,господин Сенцов не дееспособен что ли и не может нести ответственности за свои поступки?!
Ну тогда мама не досмотрела и сама мама виновата что пришлось её агрессивного дебильного сыночка определить в лечебницу закрытого типа так как представляет угрозу всему угрожающему миру по причине своей необузданной агрессии против всех и самого себя.
uryden 13 июля 2018 | 09:48
Следовало бы разобраться, какую роль выполняет Эхо в деле защиты террористов.
Или их используют втёмную, или они получают инструкции из СБУ.
Потому что все эти всплески по Сенцову имеют явно организованный характер.
cherepovets 13 июля 2018 | 09:50
У этого существа что-то просить? Оно в собственной стране население десятками миллионов гнобит. Что ему какой-то Сенцов.
ly4_sveta 13 июля 2018 | 10:21
cherepovets: Для этого они и сделали Сенцова
гражданином России. Изначально предчувствовали
всю преступность содеянного. А своих и в расход не жалко.
maestro_air 13 июля 2018 | 09:57
Конец у Путина будет в духе всех известных диктаторов,
Либо подушкой удушат, либо канделябром рибьют, в лучшем случае отравят.
huyt 13 июля 2018 | 10:02
maestro_air: У Чаушеску за 2 дня до ареста был рейтинг 97%, а диктаторы
Хусейн, Милошевич и Каддафи собирались править вечно. Только где они сегодня.........
ly4_sveta 13 июля 2018 | 10:17
Добро, милосердие, жалость, любовь - это не
из чекистского лексикона. Их «стиль» - агрессия,
жестокость, зло, издевательства, травля, сила,
не сдаваться, стоять на смерть. До смерти же -
забить, затравить и засадить. И желательно за
трое суток, уничтожив в человеке чувство собственного
достоинства, превратить человека в животное. Это ещё
со времён ягоды-ежова-берии-джугашвили повелось.
zik14 13 июля 2018 | 10:33
А этот террорист признал свою вину, чтобы говорить о помиловании?