Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Грецию может не состояться из-за высылки российских дипломатов

Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источники в МИДе. Поездка планировалась на осень.

Как напоминает «КоммерсантЪ», Греция выслала двух российских дипломатов. Один из них – Виктор Яковлев числился в посольстве первым секретарём.

По версии греческой стороны, российские дипломаты активно пытались не допустить соглашения между Грецией и Македонией об урегулировании спора вокруг названия Македонии.