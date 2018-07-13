Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Грецию может не состояться из-за высылки российских дипломатов
Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источники в МИДе. Поездка планировалась на осень.
Как напоминает «КоммерсантЪ», Греция выслала двух российских дипломатов. Один из них – Виктор Яковлев числился в посольстве первым секретарём.
По версии греческой стороны, российские дипломаты активно пытались не допустить соглашения между Грецией и Македонией об урегулировании спора вокруг названия Македонии.
Комментарии10
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klochkov 13 июля 2018 | 09:09
Как это по русски, дипломаты отказываются решать дипломатические конфликты...
может они в кулинарии сильны...
opiatnovyi63 13 июля 2018 | 09:12
klochkov: Удивительно, но наши опять вляпались в скандал! Спрашивается, зачем России вмешиваться в спор между Грецией и Македонией?
sapiens17 13 июля 2018 | 09:17
opiatnovyi63: "...активно пытались не допустить соглашения между Грецией и Македонией об урегулировании спора вокруг названия Македонии...."
Почему так важно название и ради этого надо вмешиваться???
isnowanaarene 13 июля 2018 | 09:48
sapiens17: Пока спор не будет разрешён Македония не может вступить в НАТО. Правила такие.
in_cat_we_trust 13 июля 2018 | 09:58
sapiens17: судя по интервью с Боярским-в-шляпе, на всё в мире всегда влияет Путин. так и тут - он заранее повлиял на выбор названия Македонии Македонией, что бы заложить мину замедленного действия под гейропу
huyt 13 июля 2018 | 09:57
opiatnovyi63: Где Лавров, там всегда дрязги и скандалы и политический ущерб для нашей страны.
igorrrpadlowitchs 13 июля 2018 | 09:27
klochkov: идиоты из рашки даже умудрились обгадиться с доброжелательной по отношению к ним Грецией! Сволочная нация идиотов!
in_cat_we_trust 13 июля 2018 | 10:03
igorrrpadlowitchs: нам с женой в Греции хорошо, и сыну с его супружницей тоже
nikolaitschi 13 июля 2018 | 09:39
Когда же они поймут, что Трамп и Ципарас есть , а дураков нет. А потом, за те же деньги можно с Захаровой два раза в Крым сгонять!
ostapbey 13 июля 2018 | 10:07
nikolaitschi: дураков нет?? А поедет ли Путин в Фирляндию к Трампу??
Уж Путин наверняка знает, что 17июля анонсировано оглашение расследования по Боингу.
Как бы чего не вышло..
В смысле ИЗ финляндии..
Даже..