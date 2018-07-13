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09:00, 13 июля 2018

У россиян стало больше «свободных денег» — их объем резко вырос всего за месяц

У россиян стало больше «свободных денег» — их объем резко вырос всего за месяц. Об этом свидетельствуют данные, собранные исследовательским холдингом «Ромир».

Скачок социологи зафиксировали в июне – в этом месяце объем располагаемых россиянами «свободных денег» вырос сразу на 23% по сравнению с маем и составил почти 30 тысяч рублей. Однако говорить о росте благосостояния граждан пока преждевременно, отмечают эксперты. По их данным, в этот же период был зафиксировано хоть и незначительное, но все же снижение потребления. Как полагают исследователи холдинга, резкий рост объема «свободных денег» может быть связан с тем, что граждане отказываются от поездок во время отпуска – из-за неистраченных «отпускных» у них остается больше денег. При этом с чем связано такое поведение россиян, исследователи не комментируют.

Индекс свободных денег определяется на основе разницы между доходами граждан и их тратами на необходимые товары и услуги.

Выводы исследования «Ромира» базируются на данных о потреблении 30 тысяч россиян, 11,5 тысяч домохозяйств.

Комментарии

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kryimzdick 13 июля 2018 | 09:07

на 30 тысяч в отпуск не уедешь

neburzhui2 13 июля 2018 | 09:11

У 30 тыс. россиян обнаружилось 30 тыс. свободных рублей...
Об этом свидетельствуют данные, собранные исследовательским холдингом «Ромир».
:-)))))))))))

danko1 13 июля 2018 | 10:35

neburzhui2: Средняя температура по госпиталю.
Когда ворью в Роснефти, Газпроме выплачивают доходы по итогам за год, то идет резкий рост зарплаты по стране.
Да и полковники захарченки и прочие силовики влияют на рост свободных денег в стране.

lvl100500 13 июля 2018 | 09:18

kryimzdick: Уедешь. На моря конечно не хватит, но на тур по Белоруссии вполне.

neburzhui2 13 июля 2018 | 09:08

Граждане ! Никто не желает поделиться ? Может в картишки ?!
:-))))))))))))))))

mikhail_spb_ 13 июля 2018 | 09:10


Властные жулики, воры и бандиты лихорадочно ищут способ изъять у народонаселения эти "свободные деньги"?

lvl100500 13 июля 2018 | 09:26

mikhail_spb_: Миша, держи выше.

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platonnekafrin 13 июля 2018 | 09:11

У бедных огурцы поспели наконец, а у зажиточных - смородина и кабачки надулись. Вот тебе и богатство.

pampey 13 июля 2018 | 09:12

Неужели не ясно - копят на черный день. Ведь он не за горами!

jblack2 13 июля 2018 | 09:12

Копперфильд или Старик Хоттабыч наколдовали???

gregor 13 июля 2018 | 09:24

У россиян стало больше «свободных денег» — их объем резко вырос всего за месяц
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Точно -точно .... статистика ...,у одних тимченских ,сечиных , чайкиных ,цапков , бабшеккабаевой ..... стало больше «свободных денег» а у некоторых ...меньше и на много . В среднем .... выросло , если сложить миллиардеров и нищих ....в среднем где-то на 30 тысяч стало больше . Только вот бабуся просит помочь ей купить дров на зиму , уж больно богатая стала вдруг ,как ей сказала статистика .

nasar2 13 июля 2018 | 09:26

А свободного бабла выведенного в США не фиксируют?

klukvik 13 июля 2018 | 09:27

пора подоходный поднимать до 20%

pontifig 13 июля 2018 | 09:27

Ооо!!! Да народишко -то зажрался !!!! Надо бы ,это ,чисто по христиански поделиться с рабом на галере ?

abbc 13 июля 2018 | 09:31

Что это такое за термин "свободные деньги"? Это деньги, которые находятся в собственности у людей? Или это средства. которыми они могут распоряжаться без существенного ущерба своим активам? Во придумают...

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oleqkonstantin 13 июля 2018 | 09:33

Теперь не только история,но и статистика становится обслугой вертикали.

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consts 13 июля 2018 | 09:36

"У россиян стало больше «свободных денег»
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Надо их срочно забрать!

radionews 13 июля 2018 | 09:55

Меня терзают смутные сомнения...
Не так давно туманно намекали, что, мол, расияне теперь див и дольше... и вот опять... деньги у них, вишь, свободные завелись...

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protiwvsex 13 июля 2018 | 10:12

"Ромир", это организация карманников и домушников? Откуда они знают сколько у народа денег?

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