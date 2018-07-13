У россиян стало больше «свободных денег» — их объем резко вырос всего за месяц. Об этом свидетельствуют данные, собранные исследовательским холдингом «Ромир».

Скачок социологи зафиксировали в июне – в этом месяце объем располагаемых россиянами «свободных денег» вырос сразу на 23% по сравнению с маем и составил почти 30 тысяч рублей. Однако говорить о росте благосостояния граждан пока преждевременно, отмечают эксперты. По их данным, в этот же период был зафиксировано хоть и незначительное, но все же снижение потребления. Как полагают исследователи холдинга, резкий рост объема «свободных денег» может быть связан с тем, что граждане отказываются от поездок во время отпуска – из-за неистраченных «отпускных» у них остается больше денег. При этом с чем связано такое поведение россиян, исследователи не комментируют.

Индекс свободных денег определяется на основе разницы между доходами граждан и их тратами на необходимые товары и услуги.

Выводы исследования «Ромира» базируются на данных о потреблении 30 тысяч россиян, 11,5 тысяч домохозяйств.