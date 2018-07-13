У россиян стало больше «свободных денег» — их объем резко вырос всего за месяц
У россиян стало больше «свободных денег» — их объем резко вырос всего за месяц. Об этом свидетельствуют данные, собранные исследовательским холдингом «Ромир».
Скачок социологи зафиксировали в июне – в этом месяце объем располагаемых россиянами «свободных денег» вырос сразу на 23% по сравнению с маем и составил почти 30 тысяч рублей. Однако говорить о росте благосостояния граждан пока преждевременно, отмечают эксперты. По их данным, в этот же период был зафиксировано хоть и незначительное, но все же снижение потребления. Как полагают исследователи холдинга, резкий рост объема «свободных денег» может быть связан с тем, что граждане отказываются от поездок во время отпуска – из-за неистраченных «отпускных» у них остается больше денег. При этом с чем связано такое поведение россиян, исследователи не комментируют.
Индекс свободных денег определяется на основе разницы между доходами граждан и их тратами на необходимые товары и услуги.
Выводы исследования «Ромира» базируются на данных о потреблении 30 тысяч россиян, 11,5 тысяч домохозяйств.
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kryimzdick 13 июля 2018 | 09:07
на 30 тысяч в отпуск не уедешь
neburzhui2 13 июля 2018 | 09:11
У 30 тыс. россиян обнаружилось 30 тыс. свободных рублей...
Об этом свидетельствуют данные, собранные исследовательским холдингом «Ромир».
:-)))))))))))
danko1 13 июля 2018 | 10:35
neburzhui2: Средняя температура по госпиталю.
Когда ворью в Роснефти, Газпроме выплачивают доходы по итогам за год, то идет резкий рост зарплаты по стране.
Да и полковники захарченки и прочие силовики влияют на рост свободных денег в стране.
lvl100500 13 июля 2018 | 09:18
kryimzdick: Уедешь. На моря конечно не хватит, но на тур по Белоруссии вполне.
neburzhui2 13 июля 2018 | 09:08
Граждане ! Никто не желает поделиться ? Может в картишки ?!
:-))))))))))))))))
mikhail_spb_ 13 июля 2018 | 09:10
Властные жулики, воры и бандиты лихорадочно ищут способ изъять у народонаселения эти "свободные деньги"?
lvl100500 13 июля 2018 | 09:26
mikhail_spb_: Миша, держи выше.
platonnekafrin 13 июля 2018 | 09:11
У бедных огурцы поспели наконец, а у зажиточных - смородина и кабачки надулись. Вот тебе и богатство.
pampey 13 июля 2018 | 09:12
Неужели не ясно - копят на черный день. Ведь он не за горами!
jblack2 13 июля 2018 | 09:12
Копперфильд или Старик Хоттабыч наколдовали???
gregor 13 июля 2018 | 09:24
У россиян стало больше «свободных денег» — их объем резко вырос всего за месяц
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Точно -точно .... статистика ...,у одних тимченских ,сечиных , чайкиных ,цапков , бабшеккабаевой ..... стало больше «свободных денег» а у некоторых ...меньше и на много . В среднем .... выросло , если сложить миллиардеров и нищих ....в среднем где-то на 30 тысяч стало больше . Только вот бабуся просит помочь ей купить дров на зиму , уж больно богатая стала вдруг ,как ей сказала статистика .
nasar2 13 июля 2018 | 09:26
А свободного бабла выведенного в США не фиксируют?
klukvik 13 июля 2018 | 09:27
пора подоходный поднимать до 20%
pontifig 13 июля 2018 | 09:27
Ооо!!! Да народишко -то зажрался !!!! Надо бы ,это ,чисто по христиански поделиться с рабом на галере ?
abbc 13 июля 2018 | 09:31
Что это такое за термин "свободные деньги"? Это деньги, которые находятся в собственности у людей? Или это средства. которыми они могут распоряжаться без существенного ущерба своим активам? Во придумают...
oleqkonstantin 13 июля 2018 | 09:33
Теперь не только история,но и статистика становится обслугой вертикали.
consts 13 июля 2018 | 09:36
"У россиян стало больше «свободных денег»
-----------------------------------------------------------------------
Надо их срочно забрать!
radionews 13 июля 2018 | 09:55
Меня терзают смутные сомнения...
Не так давно туманно намекали, что, мол, расияне теперь див и дольше... и вот опять... деньги у них, вишь, свободные завелись...
protiwvsex 13 июля 2018 | 10:12
"Ромир", это организация карманников и домушников? Откуда они знают сколько у народа денег?