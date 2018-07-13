Мосгоризбирком сегодня сформирует окончательный список кандидатов на пост мэра Москвы
Мосгоризбирком сегодня сформирует окончательный список кандидатов на пост мэра Москвы. Уже известно, что участвовать в предвыборной гонке будут четыре претендента.
Официальная регистрация кандидатов для участия в выборах состоялась накануне: первым эту процедуру прошел действующий глава Москвы Сергей Собянин. Он будет идти на выборы как самовыдвиженец. После этого зарегистрировали еще трех кандидатов, преодолевших муниципальный фильтр. Это Илья Свиридов от «Справедливой России», Михаил Дегтярев от ЛДПР и Вадим Кумин от КПРФ.
Кандидату от партии «Союз горожан», экс-владельцу компании СУ-155 Михаилу Балакину было отказано. Для регистрации ему не хватило всего одной подписи муниципального депутата. При этом ранее он собрал 112 подписей, однако затем трое депутатов их отозвали.
Большинство претендентов на пост мэра не смогли собрать подписи муниципальных депутатов. В их числе оказались оппозиционные политики Илья Яшин и Дмитрий Гудков.
Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Избирательная кампания стартовала 9 июня.
Комментарии3
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odobryam_s 13 июля 2018 | 09:33
И тогда те, кто за Собянина смогут поставить в квадратике напротив его фамилии плюс, а те, кто против - минус!
vezdehod 13 июля 2018 | 09:44
"Комплект" готов - можно посылать на выборы.
huyt 13 июля 2018 | 09:59
vezdehod: Собянин и ещё 4 маленьких "собянина". Вот и весь список. Цирк ,да и только.