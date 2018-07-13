Московские дачники смогут проголосовать на выборах мэра за пределами Москвы

На 46 железнодорожных станциях, на автовокзалах, в больницах и санаториях. Как сообщает РБК, в перечень населённых пунктов, где будут организованы избирательные участки, вошли, в частности, сельское поселение «Совхоз имени Ленина», село «Красный путь», микрорайон «Белые столбы».

14 мая мэр Собянин внёс поправки в городской Избирательный Кодекс, который впервые позволяет организовать голосование за пределами города. Мосгордума приняла закон через 3 дня. Руководитель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал, что более 3 миллионов москвичей на выходные выезжают за город. Многие пенсионеры живут за городом практически полгода.

Дачники смогут проголосовать не только в Московской, но и в Калужской, Тульской и Владимирской областях.