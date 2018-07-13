Московские дачники смогут проголосовать на выборах мэра за пределами Москвы
На 46 железнодорожных станциях, на автовокзалах, в больницах и санаториях. Как сообщает РБК, в перечень населённых пунктов, где будут организованы избирательные участки, вошли, в частности, сельское поселение «Совхоз имени Ленина», село «Красный путь», микрорайон «Белые столбы».
14 мая мэр Собянин внёс поправки в городской Избирательный Кодекс, который впервые позволяет организовать голосование за пределами города. Мосгордума приняла закон через 3 дня. Руководитель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал, что более 3 миллионов москвичей на выходные выезжают за город. Многие пенсионеры живут за городом практически полгода.
Дачники смогут проголосовать не только в Московской, но и в Калужской, Тульской и Владимирской областях.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vasya_von_smetankin 13 июля 2018 | 09:07
Ничего, скоро с помощью таджиков улучшим демографию и голосовать будут активнее.
vezdehod 13 июля 2018 | 09:41
Ты Оленевод на грубость нарываешься, всё нам хамить норовишь - здесь так за день накувыркаешься, поднимешь задницу, а ты стоишь.
ly4_sveta 13 июля 2018 | 09:54
Если Магомед не идёт к горе, то гора идёт
к Магомеду. А не проще выборы проводить
где-то в октябре, ноябре?
riots 13 июля 2018 | 09:59
А рыбаки , грибники, пляжники ?...
srk2658lu 13 июля 2018 | 10:29
ну не страна идиотов?
Сначала Госдума назначает день голосования на начало сентября, чтобы народ не шёл на голосование по разным неотложным делам.
Теперь Собянин предпринимает все возможные меры, чтобы москвичи за городом проголосовали за него.
И будет тратить огромные деньги на эту дурацкую затею.
Не проще ли перенести день голосования на октябрь?
Дурдом, вашу мать!