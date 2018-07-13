Американская платёжная система «Мастер Кард» принесла извинения за глобальный сбой в работе своих карт
Ситуация полностью решена и сейчас все транзакции проводятся нормально, говорится в заявлении компании.
Сбой произошёл вчера вечером и затронул большинство европейских стран и США. Проблемы с оплатой продолжались, примерно, полтора часа.
Как пишет газета «Ведомости», 1 июня критические сбои наблюдались в работе карт «Виза». В Европе не были выполнены 5 миллионов операций по дебетовым и кредитным картам. На устранение сбоя ушло 10 часов.
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