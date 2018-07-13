Компания Blue Origin уже в следующем году обещает продажу билетов на полёт в космос на многоразовом корабле

Аэрокосмическая компания миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin уже в следующем году обещает продажу билетов на полёт в космос на многоразовом корабле. Минимальная цена 200 тысяч долларов, сообщает Рейтер со ссылкой на информированный источник в компании.

К настоящему моменту Blue Origin провела 8 испытательных полётов, правда, без пассажиров. На борту космической капсулы был манекен, которого в компании назвали Скай Уокером.