Компания Blue Origin уже в следующем году обещает продажу билетов на полёт в космос на многоразовом корабле
Аэрокосмическая компания миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin уже в следующем году обещает продажу билетов на полёт в космос на многоразовом корабле. Минимальная цена 200 тысяч долларов, сообщает Рейтер со ссылкой на информированный источник в компании.
К настоящему моменту Blue Origin провела 8 испытательных полётов, правда, без пассажиров. На борту космической капсулы был манекен, которого в компании назвали Скай Уокером.
Комментарии2
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neburzhui2 13 июля 2018 | 08:57
У богатых свои причуды. Наёмникам просьба не беспокоиться :-))
condor00 13 июля 2018 | 09:02
Предлагаю скинуться на билет Рогозину.