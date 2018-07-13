Депутатов региональных парламентов начали отзывать из летних отпусков для обсуждения пенсионной реформы
Депутатов региональных парламентов начали отзывать из летних отпусков для обсуждения пенсионной реформы. До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал коллег из субъектов за то, что они рано ушли на каникулы.
Регионы направляют отзывы в нижнюю палату. Отрицательных нет, поскольку большинство в заксобраниях у «Единой России», отмечает «КоммерсантЪ».
Комментарии2
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odobryam_s 13 июля 2018 | 09:02
Надо как можно большее количество депутатов замазать в этом дерьме! Тогда, по примитивной логике Володина на долю каждого поганца будет меньше паскудства..... И ведь такое возят по городу с мигалкой, улицы для проезда перекрывают....
platonnekafrin 13 июля 2018 | 09:04
Как только решение о повешении было единодушно поддержано, слезы благодарности брызнули из глаз приговоренного и даже штаны замочили .