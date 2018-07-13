Депутатов региональных парламентов начали отзывать из летних отпусков для обсуждения пенсионной реформы. До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал коллег из субъектов за то, что они рано ушли на каникулы.

Регионы направляют отзывы в нижнюю палату. Отрицательных нет, поскольку большинство в заксобраниях у «Единой России», отмечает «КоммерсантЪ».