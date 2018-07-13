Москвичи на выборах мэра смогут голосовать за пределами столицы на ж/д станциях, в больницах, санаториях и вокзалах
Москвичи на выборах мэра смогут голосовать за пределами столицы на железнодорожных станциях, в больницах, санаториях и автовокзалах, сообщает РБК, который ознакомился с полным перечнем избирательных участков, которые появятся в Подмосковье для удобства дачников.
На выборах мэра Москвы 9 сентября за пределами столицы будет организовано 209 избирательных участков – в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях.
Комментарии8
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gordy 13 июля 2018 | 08:50
Чтобы нельзя было проконтролировать?
post_v 13 июля 2018 | 08:58
gordy:
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"избирателей" будут законно подвозить автобусами и электричками?
forward 13 июля 2018 | 08:54
Народных денег не жалеют на выборы мэра Собянина. Кучерявой живут...
fantforbarbi 13 июля 2018 | 08:57
Новая народная потеха - Выборы в России . Все знают , что потеха , но делают серьезное лицо ))). Еще бы секли назначенных либерастов на площадях , было бы вообще ликование.
После *выборов Президента* с Собчак ,вспоминая ее ролик ,где она в кокошнике - За Русь -уср*сь ,серьезно к выборам могут относиться только люди с дефектами мышления.
drtomsky 13 июля 2018 | 08:57
Да нет, им явка нужна. Боятся, что на эту имитацию никто не пойдёт. Реальных соперников нет, поле зачистили до стерильности. Кому все это интересно? Поэтому добровольных избирателей не будет. Надо загонять на участки или чем-то мотивировать.
odobryam_s 13 июля 2018 | 08:59
Где хочешь - там и голосуй за Собянина! Не жизнь - малина!
nordstar 13 июля 2018 | 08:59
"Москвичи на выборах мэра смогут голосовать за пределами столицы на ж/д станциях, в больницах, санаториях и вокзалах" - извиняюсь, про общественные туалеты как то забыли, наверно самое популярное место - пользуется спросом у всех )))
ramses333 13 июля 2018 | 09:02
Умершие москвичи смогут проголосовать на том свете.