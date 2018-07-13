Москвичи на выборах мэра смогут голосовать за пределами столицы на ж/д станциях, в больницах, санаториях и вокзалах

Москвичи на выборах мэра смогут голосовать за пределами столицы на железнодорожных станциях, в больницах, санаториях и автовокзалах, сообщает РБК, который ознакомился с полным перечнем избирательных участков, которые появятся в Подмосковье для удобства дачников.

На выборах мэра Москвы 9 сентября за пределами столицы будет организовано 209 избирательных участков – в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях.