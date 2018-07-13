Суд присяжных в штате Миссури обязал «Джонсон и Джонсон» выплатить почти 5 миллиардов долларов по иску 22 женщин

Суд присяжных в штате Миссури обязал корпорацию «Джонсон и Джонсон» выплатить почти 5 миллиардов долларов по иску 22 женщин. Они утверждают, что заболели раком из-за использования продукции компании.

«Джонсон и Джонсон» заявили, что глубоко разочарованы и будут подавать апелляцию.