В Мексике похищен мэр города Сьюдад Мьер Гонсалес Инохоса
Вооружённые люди напали на градоначальника, когда он выходил из здания муниципальной администрации, сообщает агентство ЭФЕ. Полиция проводит операцию по розыску похитителей при поддержке армейских подразделений и с использованием вертолёта.
Похищенный мэр был переизбран на этот пост 1 июля. Он представляет оппозиционную «Партию национального действия».
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