59 процентов американцев считают, что президенту США нужно встретиться с президентом России. При этом 31 процент опрошен уверены, что эта встреча будет выгоднее для российской стороны, показал опрос телеканала Fox News.

Дональд Трамп и Владимир Путин должны встретиться 16 июля в Хельсинки.