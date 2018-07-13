59 процентов американцев считают, что президенту США нужно встретиться с президентом России
59 процентов американцев считают, что президенту США нужно встретиться с президентом России. При этом 31 процент опрошен уверены, что эта встреча будет выгоднее для российской стороны, показал опрос телеканала Fox News.
Дональд Трамп и Владимир Путин должны встретиться 16 июля в Хельсинки.
Комментарии5
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aleksandr39 13 июля 2018 | 08:35
Об этом рассказали народу Вовка Соловьев и Митька Киселев в зомбоящике .
haldey 13 июля 2018 | 08:54
aleksandr39: Американцы сами у себя провели опрос, сообщили его результаты, вам их привели, но упоротость не позволяет принять даже такую информацию... Так кто зомби, кто зомбирован, и кто зомбирует? Большинство слушателей Эха, а значит и источник зомбирования ... Сами впишите)))
Успехов в понимании процессов...
А Трампу успехов в развале Западного мира)))
Думаю, что будут следующие вопросы на встрече в Хельсинки, это отчет Трампа о проделанной работе, постановка задач на следующий период, с награждением и повышением в воинском звании)))
Мне нравится этот парень. Дональд, жги)))
kokeshi 13 июля 2018 | 08:36
Ничего не изменит эта встреча. Путин будет врать и врать, глядя на трампа своими рыбьими глазками.
platonnekafrin 13 июля 2018 | 08:36
У ВЦИОМ руки длинные.
condor00 13 июля 2018 | 08:44
59 процентов американцев умеют правильно считать.