Россия запросила у Минска агреман, то есть, предварительное согласие на назначение Михаила Бабича послом в Белоруссии

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Кремлю. Источники в обеих палатах парламента подтвердили, что кандидатура Бабича будет обсуждаться на следующей неделе.

Нынешний посол 77-летний Александр Суриков возглавляет российскую дипмиссию в Минске уже 12 лет.

Что касается Бабича, что в 2016 году Россия уже хотела отправить его послом на Украину, однако в Киеве отказались принять нового посла.