Россия запросила у Минска агреман, то есть, предварительное согласие на назначение Михаила Бабича послом в Белоруссии
Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Кремлю. Источники в обеих палатах парламента подтвердили, что кандидатура Бабича будет обсуждаться на следующей неделе.
Нынешний посол 77-летний Александр Суриков возглавляет российскую дипмиссию в Минске уже 12 лет.
Что касается Бабича, что в 2016 году Россия уже хотела отправить его послом на Украину, однако в Киеве отказались принять нового посла.
Комментарии2
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ostapbey 13 июля 2018 | 08:54
Союзное государство победило таежный союз??
Да и СНГ с ОДКБ тоже.
Чего только не придумают бездельники чтоб ничего не делать..
Даже..
ostapbey 13 июля 2018 | 09:01
Открываю намедни толстенную книгу под названием "единыйтаможенныйтарифтаможенногосоюза" !!!!!!(о как!!)
Вверху перечислено "наименование . Ставка налогообложения .код пошлины.. примечание.
Чин чинарем.
Читаю по столбику наименование.
Написано ЕШАКИ..
Задумался кто налогооблакадывает в таможенномсоюзе Беларуси и России ЕШАКОВ??
И что это за продукт такой..
Даже..