Россия поднялась с 12 на 11 место в рейтинге экономик по объёму ВВП за 2017 год, сообщает Всемирный банк

ВВП России, которая обошла в рейтинге Южную Корею, в долларовом выражении увеличился до полутора триллионов долларов.

На первом месте в списке США с 19 триллионами. Россию в рейтинге опережают три партнёра по БРИКС – Китай, Индия и Бразилия, отмечает «КоммерсантЪ».