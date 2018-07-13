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08:30, 13 июля 2018

Россия поднялась с 12 на 11 место в рейтинге экономик по объёму ВВП за 2017 год, сообщает Всемирный банк

ВВП России, которая обошла в рейтинге Южную Корею, в долларовом выражении увеличился до полутора триллионов долларов.

На первом месте в списке США с 19 триллионами. Россию в рейтинге опережают три партнёра по БРИКС – Китай, Индия и Бразилия, отмечает «КоммерсантЪ».

Комментарии

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babich174 13 июля 2018 | 08:46

Семимильными шагами к "светлому будущему"!

neburzhui2 13 июля 2018 | 09:00

babich174:
Курочка по зёрнышку,
Полный двор говна...
:-)))))))))))))))

banyi2 13 июля 2018 | 08:46

Вредная новость для большинства аудитории Эхо)

zaryad 13 июля 2018 | 08:52

banyi2: это не новость, а старая истина - у нас природных ресурсов как у дурака фантиков...

neburzhui2 13 июля 2018 | 09:03

zaryad:
Так это и спасёт во время скорого мирового кризиса. Торговая война США и Китая началась.

platonnekafrin 13 июля 2018 | 08:48

Португалия где? Португалию не видели?

ymnik29 13 июля 2018 | 08:52

platonnekafrin: Видели , но у Португалии нет доражающей нефти и она просто живет лучше чем рашка и не знает про рейтинги .

shicotus_live 13 июля 2018 | 08:58

platonnekafrin: А Какляндию? Где в этом рейтинге этот светоч. победившей европейской демократии?))

vilingrad 13 июля 2018 | 09:04

shicotus_live: Ты с Берегом Слоновой Кости сравни, чё тебе хохлы? Тогда воще- Россия почти Империя:)

vpoiskahdna 13 июля 2018 | 08:52

Новость от которой ни жарко, ни холодно.

eyjafjallajoekull 13 июля 2018 | 08:59

Давайте быстро проанализируем эту новость. Первое: ВВП России по отношению к июню 2017 года вырос на $300 млрд., т.е. на 25%, ровно на столько выросла цена нефти. В чем экономический рост? Второе: в ВБ сидят люди, очевидно не разбирающиеся в геополитике-своими умозаключениями она квладывают аргументы в руки советских пропагандистов. Такой "умник", кстати был в Голдман Сакс-то что изобрел термин БРИК и дал повод к созданию еще одного антизападного альянса.

kondrakr 13 июля 2018 | 08:59

И это при том, что в Южной Корее целых 40 000 000 жителей, а в России только 14 0000000!!!

(комментарий скрыт)

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