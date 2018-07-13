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08:30, 13 июля 2018

Объём так называемых «свободных денег» у россиян в июне вырос на 23 процента и достиг почти 30 тысяч рублей

Объём так называемых «свободных денег» у россиян в июне вырос на 23 процента и достиг почти 30 тысяч рублей, сообщает РИА со ссылкой на исследования холдинга «Ромир». Индекс свободных денег рассчитывается из разницы между доходами и тратами на необходимые товары и услуги. При этом эксперты подчёркивают, что речь не идёт о повышении уровня благосостояния.

Возможно, ситуация объясняется тем, что в этом году многие россияне отказались от поездок во время отпуска и на руках могло остаться больше денег, чем в прошлые годы.

Комментарии

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tag188 13 июля 2018 | 08:37

Так сезон отпусков. Выплачивают "отпускные".
Но правительству всё равно стоит подумать, как освоить эти деньги.

patrikk_1 13 июля 2018 | 08:41

Объём так называемых «свободных денег» у россиян в июне вырос на 23 процента и достиг почти 30 тысяч рублей...

Складывать уже негде, все шкафы, камоды, кастрюли... всё бабками занято.

zaryad 13 июля 2018 | 08:55

patrikk_1: всё бабками занято\\\ особенно в поликлиниках... дедки то не доживають...

vilingrad 13 июля 2018 | 09:01

patrikk_1: Чем не обои? Модный рисунок "сушеные рубли":)

aleksandr39 13 июля 2018 | 08:37

Эксперты из Кремля на 1 канале зомбоящика .

vezdehod 13 июля 2018 | 08:44

Это благодаря мудрой политики партии и правительств - под чутким руководством самого царя батюшки.

mmm_333 13 июля 2018 | 08:38

Чем не повод вновю засунук грязные руки воров в карманы граждан.

platonnekafrin 13 июля 2018 | 08:39

Да, вот жируем помаленьку, пока депутаты на каникулах.

vitfom 13 июля 2018 | 08:41

Что-то не заметил. Возможно у бюджетников так и есть - им постоянно повышают. Это лишь говорит о том, что скоро государевых служащих будет больше, чем тех, за счет кого им платят - налогоплательщиков с не бюджетного дохода.

korikov 13 июля 2018 | 09:02

vitfom:
Бюджетники - это еще и врачи, пожарные, учителя и так далее.
А вы такой же вопрос задайте своему работодателю. Почему он вам не хочет платить больше? Знаете, налоги в России очень даже низкие по сравнению с Германией, но там зарплаты в три раза больше. Вот интересно, в Германии все ведут более успешный бизнес, что могут столько платить своим работникам или они просто менее жадные? А ведь я почти убеждён, что ваш работодатель жалуется на власть так же как и вы.

alex_hramov 13 июля 2018 | 08:41

Опять "средняя температура по больнице" ,- кто-то экономит, а кому-то просто деньги некуда девать. Может я не прав?

sergirusso 13 июля 2018 | 08:41

В СССР с 1968 года началось стремительное накопление средств на вкладах в Сбербанке. О чем это свидетельствовало? О повышении благосостояния? Отнюдь! Просто деньги платили, а товаров, которые население хотело бы приобрести в магазинах не было. Начинался массовый дефицит на востребоанные товары, и затоваривание складов товарами, на которые не было спроса. Так и тут - искусственное ослабление рубля не позволило людям поехать в отпуск туда, куда они могли бы поехать при рыночном курсе. А Крым реально - отстой...

vpoiskahdna 13 июля 2018 | 08:48

Это непорядок, пора еще повышать налоги либо ввести новые.

semen2026 13 июля 2018 | 08:50

...и достиг почти 30 тысяч рублей... ЛИЛИПУТЫ, какие ваши доказательства...!???)))

andy66 13 июля 2018 | 08:52

в экономике есть такой показатель как "готовность населения тратить деньги"... хотя называется он по-другому. Он говорит - насколько население боится тратить деньги и предпочитает накапливать деньги "на черный день". Если население предпочитает накапливать в кубышке - значит чувствует "черный день" впереди

apels 13 июля 2018 | 08:59

До граждан дошло, что стагнация надолго, и лучше, в ближайшее время, не станет. Включился мобилизационный план - создание резерва. Все это естесственно, но плохо для экономики.

captainobvious 13 июля 2018 | 09:00

этому может быть только одно разумное объяснение: из-за санкций торговля окончательно загибается, в магазинах шаром покати, деньги не обеспечены товарной массой и жгут руки миллионам голодных россиян, которые часами простаивают в очередях в надежде, что хоть что-то "выкинут"... но всё напрасно. Конец близок!

semen2026 13 июля 2018 | 09:04

captainobvious: 16-го этот конец без вазелина...одному маленькому застенчивому плешивому и очень настойчивому!))))

semen2026 13 июля 2018 | 09:02

А У ЗАСТЕНЧИВЫХ достиг 9 лярдов на квартире... где деньги лежат!)))

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