Население России может начать сокращаться уже в этом году из-за падения миграционного прироста
Население России может начать сокращаться уже в этом году из-за падения миграционного прироста, предупреждают эксперты Академии народного хозяйства и госслужбы и Института Гайдара.
По данным экспертов, новым главным миграционным донором России стал Таджикистан. Он опередил Украину, а также Казахстан и Узбекистан.
Комментарии13
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aleksandr39 13 июля 2018 | 08:33
За то сборная России вышла из группы на чемпионате мира по футболу .
patrikk_1 13 июля 2018 | 08:38
Население России может начать сокращаться уже в этом году из-за падения миграционного прироста...
Надо создать условия для переселения русскоязычных украинцев в Россию, давать им земли, заброшенные деревни, сельхозтехнику, подъёмные деньги, беспроцентные кредиты.
shicotus_live 13 июля 2018 | 08:41
patrikk_1: ...эксперты Академии народного хозяйства и госслужбы и Института Гайдара.
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Ааа, ну если такие "Ыксперты". можно дальше не читать)))
neburzhui2 13 июля 2018 | 08:44
shicotus_live:
Гайдар не стал заморачиваться с пенсией.
vilingrad 13 июля 2018 | 08:59
shicotus_live: patrikk_1: хорошо 20 век прошелся по русским. Ленины, сталины, комммунисты, войны и революции выкосили основу нации. Вова вносит свою лепту в это дело. Остались ублюдочные стукачи патрики, емелины, капитонычи- жалкая пародия на национальный базис. Плата за воинственные притязания вождей...
vata_putya 13 июля 2018 | 08:57
patrikk_1: эта "программа", а точней болтовня пукина и Ко уже как бы идет около 10 лет. Однако потоков русскоязычных с прибалтики, Азии не видно. только с донбасса беженцы.
forward 13 июля 2018 | 09:03
patrikk_1: Импотентная власть только войнушки способна делать. Да и никто особенно и не хочет ехать в нашу замечательную страну, почему то....
vasya_von_smetankin 13 июля 2018 | 08:38
Равшан и Джумшуд скоро будут принимать на работу русских строителей.
tag188 13 июля 2018 | 08:41
Ну что, главным источником прироста населения в России является миграция, но телевизор каждый вечер рассуждает о засилье мигрантов в Европе.
vezdehod 13 июля 2018 | 08:42
Природу не обманешь - меньше корма, так меньше и приплод у зверей. Всё взаимно связано.
neburzhui2 13 июля 2018 | 08:47
vezdehod:
Меньше народу - больше кислороду
и рабочих мест :-))
Хорошо размножаются кролики.
vata_putya 13 июля 2018 | 08:53
проходной двор для черни, а не страна
forward 13 июля 2018 | 09:00
Типа, завтра численность начнет сокращаться, а сегодня ещё увеличивалась. Столько вранья в пользу пенсионной реформы.