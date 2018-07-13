Население России может начать сокращаться уже в этом году из-за падения миграционного прироста, предупреждают эксперты Академии народного хозяйства и госслужбы и Института Гайдара.

По данным экспертов, новым главным миграционным донором России стал Таджикистан. Он опередил Украину, а также Казахстан и Узбекистан.