Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов консультировался с наставником сборной Украины Андреем Шевченко перед матчем с Саудовской Аравией на Чемпионате мира. Об этом сам Черчесов рассказал «Спорт-экспрессу». Он поблагодарил украинского коллегу за советы, которые «очень пригодились при подготовке команды».

Игра с Саудовской Аравией была первой на турнире. Матч завершился победой российской сборной со счётом 5:0.