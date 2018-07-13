Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов консультировался с наставником сборной Украины
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов консультировался с наставником сборной Украины Андреем Шевченко перед матчем с Саудовской Аравией на Чемпионате мира. Об этом сам Черчесов рассказал «Спорт-экспрессу». Он поблагодарил украинского коллегу за советы, которые «очень пригодились при подготовке команды».
Игра с Саудовской Аравией была первой на турнире. Матч завершился победой российской сборной со счётом 5:0.
Комментарии16
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andrii1979 13 июля 2018 | 08:23
И к чему этот вброс? Что Шевченко может рассказать Черчесову о СА? Может с Ребровым перепутали? Геббельсятина в работе.
serhio_25__ 13 июля 2018 | 08:28
andrii1979: Это же зрада. Взорванные пуканы укров пылают ярким светом. Шевченко срочно надо в миротворец внести.
andrii1979 13 июля 2018 | 08:32
serhio_25__: Еще раз спрашиваю, что Шевченко может знать о СА????!!! Ребров там ведущую команду 2 года тренировал, Аль Ахли. О чем консультация. Факт - до спыны.
opiatnovyi63 13 июля 2018 | 08:50
andrii1979: Знать о своём сопернике всё и вся это разве это грех или преступление?
andrii1979 13 июля 2018 | 08:53
opiatnovyi63: Я третий раз спрашиваю, что Шевченко может рассказать о Саудитах? Что он может о них знать? Откуда?!!!
sandro_007 13 июля 2018 | 08:28
andrii1979:
Не скажите. Даже Трамп не может встретиться с Путиным не проконсультировавшись с Порошенко.
andrii1979 13 июля 2018 | 08:35
sandro_007: МОгем
glotov 13 июля 2018 | 08:23
Вот пример плодотворного сотрудничества. Такие факты мы можем только приветствовать! Вперед, к восстановлению связей!
andrii1979 13 июля 2018 | 08:38
glotov: Из Шевченка такой же тренер как из меня барышня.
andrii1979 13 июля 2018 | 08:44
glotov: Кто ж против. Верните Крым, уйдите с Украины. Накажите тех кто это организовал или отдайте их нам. И все восстановиться. По другому это никак невозможно!
staglla 13 июля 2018 | 09:00
andrii1979:
Не не!
Вот это "восстановится" как-то не вдохновляет. Лучше не надо.
Ушли и слава богу.
mmm_333 13 июля 2018 | 08:26
Ну и что? Новость в чем? Если политики ублюдки наживаются на недалёких людях, которые записали друг друга во враги, то это не значит, что тут есть новости? Мог бы посоветоваться с тренером любой, другой страны. Кстати это не мешает " усам надежды " (кстати идиотский мем) обильно хлебать за счёт налогоплательщиков из бюджета и хамить журналистам и болельщикам.
rusof_ob 13 июля 2018 | 08:29
- Алло, Андрей? Куда мне поставить Дзюбу?
- Привет, Стас, пошли его хайух.
davi__koloradov 13 июля 2018 | 08:35
рашкожопые без Украины ничего не могут. Не могут даже подкупить Саудовскую Аравию.
staglla 13 июля 2018 | 09:02
davi__koloradov:
У украинцев по части подкупа опыт уникальный конечно. Есть чему поучиться.
То кучу бабла отвалят лоббистам что б организовали встречу с Трампом, то еще кому нить...
lena_spb 13 июля 2018 | 08:35
Ну и?