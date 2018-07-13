Пресс-секретарь: Трамп хорошо относится к премьер-министру Великобритании и никогда не говорил о ней ничего плохого

Президент США Дональд Трамп хорошо относится к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и никогда не говорил о ней ничего плохого заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Cандерс.

Накануне в интервью газете «Сан» американский президент сказал, что новый мягкий план Лондона по выходу из Евросоюза может убить будущее соглашение по торговле между Великобританией и США. Трамп также отметил, что Мэй не стала прислушиваться к его советам по проблеме Brexit.