Пресс-секретарь: Трамп хорошо относится к премьер-министру Великобритании и никогда не говорил о ней ничего плохого
Президент США Дональд Трамп хорошо относится к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и никогда не говорил о ней ничего плохого заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Cандерс.
Накануне в интервью газете «Сан» американский президент сказал, что новый мягкий план Лондона по выходу из Евросоюза может убить будущее соглашение по торговле между Великобританией и США. Трамп также отметил, что Мэй не стала прислушиваться к его советам по проблеме Brexit.
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